Исчезает 100 человек в неделю: в оккупированном Мариуполе свозят людей в застенки

Во временно оккупированном Мариуполе усилился террор местного населения. Туда ввезли новые подразделения росгвардии и ФСБ. Все больше людей исчезает. Не исключено, что их привозят в застенки, что есть прямо в центре города.

С начала оккупации Мариуполя исчезли более 10 тысяч гражданских. Судьба большинства неизвестна. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробности об усилении террора в Мариуполе.

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Новые зачистки в городе

Оккупанты усилили рейды и обыски среди местного населения. Одной из причин является завоз в Мариуполь новых подразделений росгвардии. В частности, они нужны для того, чтобы сопровождать постоянно двигающиеся через город военные колонны.

Несвоевременно так совпало, что идет очередная ротация ФСБшников внутри города. Эти "товарищи" решили доказать своему руководству, как они могут бороться с сопротивлением и проукраинскими силами в Мариуполе,

– отметил Петр Андрющенко.

Единственным отличием от прошлых раз зачисток является то, что раньше это происходило в микрорайонах с многоэтажками. Сегодня захватчики больше терроризируют местное население в частных застройках.

"За неделю оно, думаю, спадет. Ничего такого экстра нового не было, где-то раз в три месяца подобное происходит. Но у нас, к сожалению, продолжают исчезать люди – по меньшей мере 100 человек в неделю", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Когда чистки усиливаются – это обязательно означает, что будет исчезать больше людей. К сожалению, пока этому противодействовать невозможно. Даже за фото, где случайно может попасть военная техника, человека могут отправить в застенки.

Петр Андрющенко об усилении террора в Мариуполе: смотреть видео

Люди просто исчезают

Кроме того, как обращаться с человеком зависит не от того, что именно он поступил или от его взглядов. В большинстве своем ключевую роль играет то, какие палачи будут с другой стороны.

Там уже просто реальные садисты. Могут замучить так, что человек подпишет во что бы то ни стало и еще поедет в тюремное заключение на 25 лет за экстремистскую деятельность,

– рассказал Андрющенко.

В самом Мариуполе действуют две застенки: на территории бывшего центрального райотдела полиции и в помещении ФСБ в центральном районе. При необходимости оккупанты могут вывозить людей в Донецк, где их след фактически исчезает.

Есть информация, что и там украинские долго не держат. Их, к слову, не сажают вместе с украинскими военнопленными, чтобы гражданских нельзя было найти. Точных данных о том, куда их отправляют и что с ними делают – нет.

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