Там был настоящий ад: в Мариуполе возле Драмтеатра цинично установили елку

Во временно оккупированном Мариуполе рядом с руинами Драмтеатра россияне установили новогоднюю елку. В городе даже устроили "праздник" в честь открытия главной елки.

Об этом 24 Каналу рассказал президент Мариупольского телевидения Николай Осиченко. Напомним, что россияне в Мариуполе проводят цинические судилища над украинскими военными.

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"Танцы на костях"

Во временно оккупированном Мариуполе 21 декабря состоялось открытие главной елки. Ее установили на площади Свободы. На открытии можно увидеть персонажей русских сказок и советских мультфильмов. А на сцене показали спектакль "Морозко".

Однако цинизму россиян нет предела. Елку также установили перед Драмтеатром, где из-за российской бомбардировки погибли сотни людей. По словам, Николая Осиченко оккупанты сбросили на Драмтеатр две бомбы – первая разбомбила перекрытия, а вторая – просто выжгла скрывавшихся там гражданских.

Устанавливать там елку, как и в любом месте Мариуполя – невероятно цинично. Потому что в любом районе города гибли люди. Любая многоэтажка становилась братской могилой,

– подчеркнул Николай Осиченко.

Напомним, что 16 марта 2022 бросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя. Там в бомбоубежище скрывалось более тысячи человек. Скрывались там от российских обстрелов также роженицы из роддома, которое обстреляли незадолго до этого.

13 апреля эксперты ОБСЕ заявили, что за бомбардировку Мариупольского театра российские военные отвечают, назвав это военным преступлением. 30 июня международная правозащитная организация "Amnesty International" пришла к такому же выводу.

Доподлинно неизвестно, сколько жертв из-за обстрела Драматического театра. 20 мая 2022 года оккупанты завершили разбирать завалы, после чего определить количество погибших стало просто невозможно.

Что сейчас происходит в Мариуполе