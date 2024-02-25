"Мы такого еще не видели": в Мариуполь россияне массово свозят новые подразделения

Вражеская активность во временно оккупированном Мариуполе не утихает. В последнее время туда свозят новую технику и формируют подразделения. Пока точно неизвестно, куда их могут направить, однако предположения уже есть.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом сообщил, что новые подразделения могут перебросить на один из самых горячих участков фронта. Однако информацию пока изучают.

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Новая техника с новой маркировкой

В Мангушской части Мариупольского района зафиксировали большое количество новых подразделений. К тому же россияне начали использовать новую маркировку на военной технике, которую везут в Мариуполь.

Маркировка на технике интересное – ромб, то есть фактически две буквы V, и перевернутая V квадрате. Это совершенно новые подразделения, мы такого еще не видели. Они все находятся на побережье, там эти подразделения комплектуют и тренируют,

– отметил Петр Андрющенко.

Кроме того, технику, которую свозят во временно оккупированный город, ранее не замечали на этом направлении. Вероятно, ее используют для того, чтобы оперативно подвозить снаряды и БК к первой линии фронта.

"Мы видим полтора десятка (новой техники – 24 Канал) с этой маркировкой. Она обычно есть на малой автомобильной технике. Возможно, это авто- или мотоподразделения, которые должны обеспечивать "ноль". Сейчас мы еще изучаем, что это может быть", – подчеркнул Андрющенко.

Куда могут двигаться россияне из Мариуполя

Большое накопление российских сил также наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи.

В то же время стоит отметить, что всегда, когда на технике появляется новая маркировка, это о чем-то свидетельствует. Например, техника, на которой был изображен треугольник в треугольнике, ехали на север Донецкой области – или в район Авдеевки, или несколько выше в Луганскую область.

Новые маркировки также поехали на Бердянское направление, и мы видим, что сейчас происходит в районе Роботино. Поэтому главный вопрос на сегодня – для кого готовят эти подразделения. Второй вопрос – что будет с россиянами, которых держат на северо-западе Мариупольского района,

– отметил Андрющенко.

Возможно, сейчас россияне будут концентрировать максимальное количество сил именно у Роботино. Поэтому мариупольскую группировку численностью 40 – 50 тысяч, отправят именно туда, а не на Марьинку или Угледар, как ожидалось.

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