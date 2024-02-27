Реальная угроза ВСУ: россияне снова активизировали строительство железной дороги в Мариуполе

Россияне к лету планируют построить железную дорогу из временно оккупированного Мариуполя. Для этого они пригнали огромное количество техники и людей.

Шанс на то, что строительство завершат до лета действительно высок. Если же у оккупантов возникнут проблемы, они готовят альтернативный вариант, который, впрочем, займет больше времени. Подробнее о действиях врага 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Налаживание логистики

Россияне некоторое время не предпринимали активных действий для строительства железной дороги. Однако сейчас их работа стремительно начала набирать обороты.

Россияне, мне кажется, просто недооценили степень угрозы для Крымского моста. Для того чтобы минимизировать риск от обезвреживания Крымского моста с точки зрения военной логистики, они начали активно достраивать железную дорогу,

– пояснил Петр Андрющенко.

Поэтому, в случае, если эту ветку железной дороги действительно смогут достроить, то она вполне будет пригодной для выполнения функции логистического хаба.

Если же будет существовать и Крымский мост, и железная дорога, то россиянам удастся полностью обеспечивать логистикой своих военных в Крыму, на Донецком и Запорожском участках фронта. Собственно, именно к этому они и стремятся.

Запасной план оккупантов

Военное руководство Украины неоднократно подчеркивало, что судьба Керченского моста уже решена. Незаконное сооружение должно быть разрушено. Недавно об этом снова напомнили в Службе безопасности Украины и Военно-морских силах ВСУ.

Собственно, стоит добавить, что план строительства железной дороги, которая бы соединила оккупированные территории с Россией, поставили на паузу. Этому поспособствовало уничтожение моста в Гранитном в Донецкой области. Разрушенная железная дорога соединяла между собой захваченные Мариуполь, Волноваху, Донецк. Однако россияне активизировали свои действия.

Мы были уверены, что раньше октября не стоит смотреть на поселок Гранитное, где был обезврежен мост, но они нагнали большое количество техники и инженеров и строят мост. А выше Гранитного они "отходят" в сторону от полотна, которое уже существует. Это означает, что возможно, оттуда проложат прямую ветку в Мариуполь,

– заметил Андрющенко.

Проще говоря, если железнодорожный мост в Гранитном по определенным причинам будет сложно строить, то решение построить ветку прямо в Мариуполь может действительно стать для оккупантов хорошей альтернативой. Ведь там уже есть железнодорожное сообщение с Волновахой. Для этого, конечно, россиянам понадобится больше сил и ресурсов, но это для них безопаснее.

"Если они пойдут вторым путем, то не успеют это сделать до июня – вероятно, уже осенью. Но главное то, что они действительно об этом думают и работают над этим. Этого не анонсируют, а молча начинают делать. Есть надежда на наши Силы обороны, и что они не дадут достроить этот мост", – подытожил Андрющенко.

Построенный мост, очевидно, разрушить гораздо сложнее. В конце концов, это может создать много проблем для украинских военных.

Строительство железной дороги в Мариуполе: что надо знать