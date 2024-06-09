Боятся нового "хлопка", – Забавин сказал, где россияне пытаются разместить своих военных
Во временно оккупированном Мариуполе россияне в панике. Они меняют свои позиции, перебрасывают противовоздушную оборону в Крым. Кроме этого, получили распоряжение заселяться в жилых кварталах города для сохранения техники и личного состава.
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что враг действительно очень нервничает. Причина этого – неоднократные прилеты в разные части города.
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Где пытаются спрятаться россияне
"Хлопок" уже неоднократно был в Мариуполе и других оккупированных населенных пунктах. Прилетало и по левобережному, центральному районам – всюду, где было скопление российской техники. А также были прилеты по другим военным целям.
Сейчас мариупольцы также передают много информации о передвижении личного состава, техники, грузовиков с боевым комплектом. Удалось зафиксировали, что оккупанты перекрыли движение, например, на побережье Азовского моря в Приморском районе.
В селе Песчанка сейчас стоит патруль, который не пускает никого, кроме тех, кто там проживает. А в другую сторону движутся грузовики.
Почему это происходит? Оккупанты действительно опасаются того, что будут прилеты украинского "хлопка" по ним и по тому, что они хотят спрятать. Еще с 2023 года россияне пытаются разместить свой личный состав в поселках Мариупольского района,
– рассказал Дмитрий Забавин.
Они боятся концентрировать такое большое количество людей, оружия и различных средств в самом городе. Поэтому используют для этого другие населенные пункты, надеясь, что это уменьшит риск поражения.
Но как показывает опыт – все совсем не так. "Хлопок" уже был в разных селах и районах и даже на побережье. Поэтому волнения оккупантов не беспочвенны.
Что происходит в Мариуполе
- В ночь на 2 июня в городе прогремел мощный взрыв. Вероятно, прилетело по месту скопления россиян и их техники в западной части Мариуполя. Говорится о системах ПВО и стоянках, на которых они останавливаются, когда перенаправляют технику.
- Россияне уже почти достроили новую железную дорогу из Ростовской области в Мариуполь. Ее должны запустить в начале июня 2024 года. Инженерные поезда движутся уже почти до конечной точки, активно строятся мосты и станции.
- В Мариуполе катастрофическая ситуация с коммунальной сферой, медициной, неурегулированные имущественные проблемы, а также постоянные вспышки инфекционных болезней. Пляжный сезон запретили сами россияне, потому что водоемы опасны. Кроме этого, регулярно нет света, хотя электроэнергия в город идет из России.