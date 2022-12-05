Трафик через Мариуполь безумный, – Андрющенко рассказал об активном движении российской техники

После оккупации Мариуполя врагом, он превратился в артерию по поставкам разного вооружения в Крым, Херсонщину и Донетчину. Трафик на этом направлении такой безумный, что с въезда в Мариуполь со стороны России и до выезда из города в любое направление – плотная пробка.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, наименее нагружено направление в сторону Донецка, наиболее – в сторону Запорожья, то есть в направлении Крыма.

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Он отметил, что на этих путях безумные очереди, много грузовиков.

"Что хуже всего, значительное количество военной техники и боекомплектов оккупанты начали перевозить на гражданских автомобилях, фурах, чтобы не привлекать внимания. Но через этот поток наши источники видят, что там происходит", – подчеркнул советник.

Новые поставки – на Донецком направлении

Андрущенко отметил, что на прошлой неделе наиболее военно нагруженным было направление к городу Пологи.

Однако там что-то такое происходит, что даже оборудование из военного госпиталя оттуда перевезли уже в Мариуполь,

– рассказал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что с пятницы происходит перемещение техники уже на Донецкое направление. В грузовиках, идущих из России, перевозят военных, а также топливо, боекомплекты.

"Это не внутренние перемещения тех, кто был отведен из Херсона, – это новые поставки. И сейчас больше на север Донецкой области", – подчеркнул Андрющенко.

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