"Оккупантов счет на десятки": во вражеский лагерь возле Юрьевки наведался "хлопок"
Источник:Петр Андрющенко
Возле Юрьевки Мариупольского района 14 августа прогремел взрыв. "Хлопок" расцвел в лагере "Волна". У оккупантов значительные потери.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя. Заметил, что ни один местный житель не пострадал, передает 24 Канал.
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Прилетело в лагерь оккупантов
Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже. Просто прекрасно,
– подчеркнул Андрющенко.
Также добавил, что сначала захватчики хотели замолчать факт, далее врать, что якобы "все местные погибли". Впрочем, сейчас россияне постятобрезанные фото.
"#НашиГлазаВезде. Чтобы вам было легче, вот карта, где уже были оккупанты, перешедшие в состояние "хороший русский", – отметил советник городского головы.
Кстати, уже в 11:42 он сообщил о взрыве со стороны Юрьевки/Ялты. Информацию уже уточняют.
Телеграм-канал "Бердянск сегодня" отметил, что прилет по месту дислокации врага в Мариупольском районе был после работы вражеской "ПВО" вокруг Бердянска.
Хотя оккупанты и заявили, что "отбили ракетную атаку", но столб дыма в районе базы отдыха "Волна" во временно оккупированной Юрьевке, говорит об обратном,
– отметили в сети.
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"Хлопок" возле Юрьевки / Фото с телеграма Андрющенко, сети
Партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе
- Заметим, что Мариупольское Сопротивление продолжает работать. Так, 13 августа стало известно, что партизаны подожгли базу оккупантов.
- К сожалению, пожар быстро потушили, впрочем, по меньшей мере, 3 грузовика сгорело, 10 захватчиков вывезли с базы. Кроме того, обезврежена часть боеприпасов для стрелкового оружия, а сама казарма сгорела.
- Интересно, что как раз в это время Мариуполь посещал главарь боевиков Пушилин со всей "верхушкой" псевдореспублики.