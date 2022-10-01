Россияне лгут мариупольцам, что в Украине их ждет тюрьма, а в ЕС запретили им въезд

Российская пропаганда работает на то, чтобы навязать украинцам на оккупированных территориях свои нарративы. Советник городского главы Мариуполя опроверг фейки, распространяемые врагом.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал информационные вбросы захватчиков. Оккупанты пытаются запугать украинцев на неподконтрольных Киеву территориях.

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Фейки вражеской пропаганды, распространяемые среди мариупольцев

По словам Андрющенко, после проведения псевдореферендума стремительно возросло количество местных жителей, пытающихся уехать в Украину или в страны Европейского Союза. Поэтому Кремль запустил очередную волну лжи.

Один из самых главных месседжей – после объявления "референдума" украинцы становятся гражданами России, поэтому на территории Украины их ждет арест. Это полная ложь.

Андрющенко подчеркнул, что мариупольцев каждый день ждут на подконтрольных территориях , им готовы предоставить материальную и гуманитарную помощь. Мирные граждане Украины не несут ответственности за действия России.

Андрющенко подчеркнул, что , им готовы предоставить материальную и гуманитарную помощь. Мирные граждане Украины не несут ответственности за действия России. Следующий фейк – в Европу жителей ВОТ не будут пропускать из-за регистрации в Донецкой области. Это тоже ложь. Страны цивилизованного мира солидарны с Украиной и готовы помочь ее гражданам.

Также жителей Мариуполя пугают, что после получения гуманитарной помощи от врага они становятся коллаборантами. Украина понимает, что люди на неподконтрольных территориях вынуждены выживать. Поэтому получение помощи не является преступлением или предательством.

️Петр Андрющенко обратился к жителям Мариуполя и призвал их не принимать во внимание чепуху, которую говорит враг.

Не слушайте и не прислушивайтесь к пропаганде. Украина и мариупольцы в эвакуации ждут каждого жителя Мариуполя с настоящими теплыми объятиями Родины. Эвакуируйтесь. Не подвергайте себя и близких опасности,

– написал советник городского головы.

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Мобилизационный занавес над Мариуполем

Ранее мэр города говорил о том, что резко уменьшилось количество выезжающих на территорию Украины из Мариуполя. По словам Вадима Бойченко, это связано с тем, что захватчики опускают "мобилизационный занавес" над городом.

Главная цель врага – не дать украинцам уехать с оккупированных территорий. Делается это для того, чтобы после аннексии украинских земель мобилизовать мужчин и отправлять воевать за интересы Путина.

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