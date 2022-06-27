Мариупольцы должны охотиться на голубей, чтобы поесть
Источник:Денис Казанский
Россияне временно оккупировали город Мариуполь. Теперь там происходит просто катастрофа и зверства над людьми.
Очередные издевательства показал блоггер Денис Казанский. Мариупольцы вынуждены идти на страшные вещи, чтобы поесть.
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Люди ставят ловушки для голубей
В Мариуполе есть случаи холеры. Российские оккупанты закрывали его на карантин. Город разбит, каждый дом получил повреждения или разрушения.
В таких условиях у людей, которые там остались, нет ни денег, ни еды. Они пытаются раздобыть продукты древними способами.
Людям приходится расставлять ловушки на голубей, чтобы добыть еду. Они палкой подпирают ящики из-под продуктов. Можно предположить, что именно туда должен залететь голубь и тогда они накроют его тем ящиком, чтобы получить продукты.
Ловушки для голубей в Мариуполе / Фото с телеграма Дениса Казанского
По словам Дениса Казанского, продуктов не хватает всем. Потому многие жители города не получают гуманитарную помощь от российских оккупантов. Как следствие люди ловят и едят голубей.
Что происходит в Мариуполе
- О ситуации во временно оккупированном городе рассказывает советник мэра Петр Андрющенко. Некоторые ситуации, которые он описывает, вызывают ужас и возмущение. Отношение россиян к мариупольцам – это просто издевательство. Россияне там не способны обеспечить даже базовые потребности людей, что может иметь катастрофические последствия в ближайшее время. Поэтому гуманитарная ситуация в городе не улучшается и остается далеко отметкой гуманитарной катастрофы. Воду завозят раз в неделю, а за еду приходится как работать, как рабам.
- Кроме того, до сих пор существуют так называемые "фильтрационные лагеря". Их русские захватчики держат на въезде в город. Когда-то "фильтрацию" нужно было проходить, чтобы выехать из города, теперь - и чтобы въехать. Мэр Вадим Бойченко объяснял это тем, что россияне боятся, понимая, что в ближайшее время может быть деоккупация. Они готовятся к этому. Они напуганы, что в Мариуполь могут войти бойцы ССО или будет партизанская война. Несколько таких случаев уже есть, поэтому они боятся.
- Также захватчики используют Мариуполь для того, чтобы продолжать свое циничное наступление дальше. Российские оккупанты надеются, что оккупация города позволит ему обеспечивать русские войска с тыла. Петр Андрющенко сообщал, что в западном направлении через город двигались колонны военной техники российских оккупантов. Также в Мариуполе враг покидает большой военный корпус, на который возлагается задача охраны потенциальных военных объектов. Речь идет о порте, железной дороге и заводах.
Детальнее о ситуации в городе: смотрите видео