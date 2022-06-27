Мариупольцы должны охотиться на голубей, чтобы поесть

Россияне временно оккупировали город Мариуполь. Теперь там происходит просто катастрофа и зверства над людьми.

Очередные издевательства показал блоггер Денис Казанский. Мариупольцы вынуждены идти на страшные вещи, чтобы поесть.

К теме В Мариуполе пылает свалка: ядовитый смог накрыл весь район

Люди ставят ловушки для голубей

В Мариуполе есть случаи холеры. Российские оккупанты закрывали его на карантин. Город разбит, каждый дом получил повреждения или разрушения.

В таких условиях у людей, которые там остались, нет ни денег, ни еды. Они пытаются раздобыть продукты древними способами.

Людям приходится расставлять ловушки на голубей, чтобы добыть еду. Они палкой подпирают ящики из-под продуктов. Можно предположить, что именно туда должен залететь голубь и тогда они накроют его тем ящиком, чтобы получить продукты.



Ловушки для голубей в Мариуполе / Фото с телеграма Дениса Казанского

По словам Дениса Казанского, продуктов не хватает всем. Потому многие жители города не получают гуманитарную помощь от российских оккупантов. Как следствие люди ловят и едят голубей.

Что происходит в Мариуполе

О ситуации во временно оккупированном городе рассказывает советник мэра Петр Андрющенко. Некоторые ситуации, которые он описывает, вызывают ужас и возмущение. Отношение россиян к мариупольцам – это просто издевательство. Россияне там не способны обеспечить даже базовые потребности людей, что может иметь катастрофические последствия в ближайшее время. Поэтому гуманитарная ситуация в городе не улучшается и остается далеко отметкой гуманитарной катастрофы. Воду завозят раз в неделю, а за еду приходится как работать, как рабам.

Кроме того, до сих пор существуют так называемые "фильтрационные лагеря". Их русские захватчики держат на въезде в город. Когда-то "фильтрацию" нужно было проходить, чтобы выехать из города, теперь - и чтобы въехать. Мэр Вадим Бойченко объяснял это тем, что россияне боятся, понимая, что в ближайшее время может быть деоккупация. Они готовятся к этому. Они напуганы, что в Мариуполь могут войти бойцы ССО или будет партизанская война. Несколько таких случаев уже есть, поэтому они боятся.

Также захватчики используют Мариуполь для того, чтобы продолжать свое циничное наступление дальше. Российские оккупанты надеются, что оккупация города позволит ему обеспечивать русские войска с тыла. Петр Андрющенко сообщал, что в западном направлении через город двигались колонны военной техники российских оккупантов. Также в Мариуполе враг покидает большой военный корпус, на который возлагается задача охраны потенциальных военных объектов. Речь идет о порте, железной дороге и заводах.

Детальнее о ситуации в городе: смотрите видео