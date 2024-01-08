Зима в Мариуполе – начало проблем: в каких условиях будут жить люди во время морозов
Ближайшую неделю в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Это дополнительная нагрузка на системы отопления и энергетики.
В Мариуполе очень сложная ситуация. Люди буквально могут замерзнуть в собственных домах. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Зима в Мариуполе – начало проблем, которые уже сейчас мы будем видеть", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Мариуполь замерзает
По словам Петра Андрющенко, инфраструктура в Мариуполе не способна выдержать ухудшения погодных условий. В частности, система электроснабжения. До этого, в более теплую погоду, она едва выдерживала нагрузку.
Снегопады, гололедица – это приведет к отключению электричества, за ним отключение отопления, воды, потому что наносы остановятся. Система электроснабжения не способна выдержать происходящее сегодня в Мариуполе. Сейчас мы будем видеть в ближайшие недели, как люди, к сожалению, будут замерзать в собственных домах,
– рассказал он.
Быстро решить проблему не получится. Остановка котельных – одна проблема. Другая – остановка электроснабжения. В настоящее время Мариуполь питается из трех источников, два из которых – резервные.
"Если они начнут выключаться, а выключаться должны, потому что их мощностей не хватит, проблемы будут достаточно велики, к сожалению", – подчеркнул Андрющенко.
Раньше в своем телеграм-канале чиновник писал о температурных показателях, которые сейчас имеют мариупольцы в своих квартирах. Достигают они не выше 10 градусов тепла.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Цинизму россиян нет предела. Они устроили новогодние празднования в городе, в частности, поставили одну из елок возле разрушенного Драмтеатра, где погибли сотни украинцев от российского удара.
- В новогоднюю ночь во временно оккупированном Мариуполе нашли мертвыми 17 российских военных. Среди них были не только солдаты, но и офицеры. Вероятно, они употребляли отравленный алкоголь.
- В итальянском городе Модена планировали выставку по теме "стремительного процесса восстановления под эгидой России" оккупированного Мариуполя. В МИДе это назвали провокацией. Примечательно, что Италия на официальном уровне поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.