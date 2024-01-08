Зима в Мариуполе – начало проблем: в каких условиях будут жить люди во время морозов

Ближайшую неделю в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий. Это дополнительная нагрузка на системы отопления и энергетики.

В Мариуполе очень сложная ситуация. Люди буквально могут замерзнуть в собственных домах. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Зима в Мариуполе – начало проблем, которые уже сейчас мы будем видеть", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Мариуполь замерзает

По словам Петра Андрющенко, инфраструктура в Мариуполе не способна выдержать ухудшения погодных условий. В частности, система электроснабжения. До этого, в более теплую погоду, она едва выдерживала нагрузку.

Снегопады, гололедица – это приведет к отключению электричества, за ним отключение отопления, воды, потому что наносы остановятся. Система электроснабжения не способна выдержать происходящее сегодня в Мариуполе. Сейчас мы будем видеть в ближайшие недели, как люди, к сожалению, будут замерзать в собственных домах,

– рассказал он.

Быстро решить проблему не получится. Остановка котельных – одна проблема. Другая – остановка электроснабжения. В настоящее время Мариуполь питается из трех источников, два из которых – резервные.

"Если они начнут выключаться, а выключаться должны, потому что их мощностей не хватит, проблемы будут достаточно велики, к сожалению", – подчеркнул Андрющенко.

Раньше в своем телеграм-канале чиновник писал о температурных показателях, которые сейчас имеют мариупольцы в своих квартирах. Достигают они не выше 10 градусов тепла.

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