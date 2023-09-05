Последний борщик перед смертью: сколько оккупантов ликвидировали в Мариуполе за лето 2023

Лето 2023 года во временно оккупированном Мариуполе оказалось слишком "горячим" для россиян. Там было ликвидировано 21 военного.

Такую цифру 24 Каналу озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Данная тенденция будет продолжаться до деоккупации города.

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Ликвидация оккупантов

Цифру в 21 человек подтвердили и российские так называемые СМИ и паблики. Речь как о солдатах, так и офицерах. В первую очередь, это "акции" участников движения сопротивления Мариуполя, подчеркнул Андрющенко. А также тех горожан, у которых рвется терпение и вместо оружия они берут в руки, например, яд для крыс.

Среди этого всего подавляющее количество потерь россиян из-за отравлений. Очень любят они наш борщ и водку, а мы удачно этим пользуемся. Вспомнить только как офицерский состав удачно накормили "праздничным" ужином,

– подчеркнул он.

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Напомним, в начале августа мариупольские партизаны на одном из военных объектов отравили российских офицеров. Произошло это во время празднования дня ВМФ. В больницу в тяжелом состоянии попали 17 оккупантов, из которых двое моментально "поздоровались с Кобзоном".

"21 нечеловек точно на счету мариупольского сопротивления вместе с мариупольцами. На наш взгляд, это неплохие цифры как для города, который находится в глубоком тылу оккупированной Донецкой области. Будем двигаться дальше", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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