Успешная диверсия: в Мариуполе сгорела база россиян на территории завода Ильича

Во временно оккупированном Мариуполе 20 декабря украинское движение сопротивления сообщило об успешной диверсии. На территории меткомбината им. Ильича сгорело здание, где жили русские военные.

Об этом сообщили советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко, а также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. После обеда оба написали, что в Мариуполе горело помещение, где размещаются оккупанты.

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Из-за пожара сгорело имущество российских военных

"В Мариуполе горит помещение, где размещаются российские военные, расположенное на территории ММК им. Ильича. Мариупольское Сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", – сообщил Петр Андрющенко.

Андрющенко добавил, что Мариуполь продолжает сопротивляться оккупантам. В частности, из-за пожара сгорело имущество российских военных, и то, что они награбили на оккупированных территориях.

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