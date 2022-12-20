Успешная диверсия: в Мариуполе сгорела база россиян на территории завода Ильича
Источник:Петр Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе 20 декабря украинское движение сопротивления сообщило об успешной диверсии. На территории меткомбината им. Ильича сгорело здание, где жили русские военные.
Об этом сообщили советник мэра Мариуполя. Петр Андрющенко, а также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. После обеда оба написали, что в Мариуполе горело помещение, где размещаются оккупанты.
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Из-за пожара сгорело имущество российских военных
"В Мариуполе горит помещение, где размещаются российские военные, расположенное на территории ММК им. Ильича. Мариупольское Сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", – сообщил Петр Андрющенко.
Андрющенко добавил, что Мариуполь продолжает сопротивляться оккупантам. В частности, из-за пожара сгорело имущество российских военных, и то, что они награбили на оккупированных территориях.
Что происходит в оккупированном Мариуполе
- В начале декабря в Мариуполе случился "хлопок", в результате которого пострадала ПВО С-300 и две единицы колесной военной техники россиян. Информация о том, что в результате "хлопка" была поражена техника оккупантов, подтвердили в мариупольском движении сопротивления.
- Россия использует Мариуполь исключительно для военных целей. В оккупированном городе россияне распределяют технику на два основных направления – Донецкий фронт и Юг.
- Оккупанты превращают многострадальный город в тыловую военно-логистическую базу. Впервые в город прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.
- Также из Запорожской области в Мариуполь оккупанты начали перебрасывать авиацию. Кроме того, в селе Ялта в пригороде Мариуполя оккупанты начали обустраивать новый пункт для российских мобилизованных.
- Жизнь людей в Мариуполе превратилась в борьбу за существование. Люди вынуждены выстаивать в длинных очередях за хлебом и теплой пищей. В значительной части города до сих пор отсутствует электроэнергия. Потому на выезд из Мариуполя огромные очереди.