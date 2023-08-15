Все хорошо только у двух фирм: как экономические проблемы России влияют на оккупированный Мариуполь

В захваченном русской армией Мариуполе существенные экономические проблемы. Страдают почти все, однако только у двух фирм "все идет хорошо".

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в городе тяжелая. Кое-где рабочие устраивают забастовки.

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Начались забастовки рабочих

У оккупационной администрации Мариуполя, именующей себя "мэрией", экономических проблем нет. В коммунальных предприятиях начались трудности с систематическими выплатами заработных плат. Кое-где это приводит к забастовкам рабочих.

Только у двух фирм нет экономических проблем – министерство обороны России и учреждение "РосКапСтрой".

Имеют монополию на все, что происходит в городе. Речь идет о застройках, работе порта, вывозе зерна. Все остальные испытывают проблемы до такой степени, что Мариуполем ширится призыв "начинать глобальную забастовку" и мариупольцев, и россиян,

– добавил советник мэра Мариуполя.

Россия приостановила поток денег в Мариуполе

Несомненно, экономические проблемы в Мариуполе связаны с курсом доллара и крахом российской экономики.

Андрющенко рассказал, как экономические проблемы влияют на Мариуполь: смотрите видео

"Единственная разница год назад (2022 – 24 Канал) россияне привезли деньги, условно в Донецк, и обратно они в экономику России не попадали, они вертелись на оккупированных территориях", – сказал Андрющенко.

В настоящее время из-за интеграции "строителей" большое количество денег России возвращается в Россию.

Такое впечатление, что экономическое руководство России немного остановит есть этот поток денег, а это в определенной степени вызывает проблемы на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе,

– заметил советник мэра Мариуполя.

С точки зрения экономики и Мариуполь, и Россию, не ждет ничего хорошего. Кроме оккупантов и приближенных к ним политических структур, у всех реальные экономические проблемы. Ситуация усугубляется ежедневно с началом этого лета.

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