На старт, внимание – средний палец: в Британии разгорелся скандал вокруг жеста ведущей

Телеведущая британского канала BBC Марьям Мошири в начале эфира показала в кадре средний палец, из-за чего разгорелся настоящий скандал. Ей пришлось оправдываться перед зрителями, которых мог возмутить подобный поступок.

Как она объяснила, это была обычная рабочая шутка, которую случайно зафиксировала камера. Однако некоторые зрители могли этого не понять.

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Средний палец в эфире

Как объяснила ведущая Марьям Мошири, при отсчете времени до запуска эфира она решила пошутить с коллегами – она показала им средний палец. Однако, случайно этот момент попал в первые секунды трансляции. Съемочная команда вроде бы на это отреагировала с юмором, а зрители могли воспринять это не так, как было на самом деле.

Я делала вид, что веду обратный отсчет, когда режиссер отсчитывал от 10 до 0 пальцами, чтобы показать число. То есть от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула палец, не понимая, что это будет снято на камеру.

– написала британка.

Телеведущая добавила, что это была глупая шутка, предназначенная для небольшого количества ее товарищей – она сожалеет, что это попало в эфир. В своем посте она извиняется перед всеми, кого это обидело или огорчило.

Момент с попавшим в эфир средним пальцем: смотрите видео

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