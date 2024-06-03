Следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк показала встречу с мамой после 2 лет плена: чувственное видео
В пятницу, 31 мая, из российского плена вернулась 24-летняя следователь Нацполиции Марьяна Чечелюк из Мариуполя. Девушка пробыла в неволе более 2 лет.
Недавно она впервые за этот период увидела свою маму. Кадрами встречи Марьяна Чечелюк поделилась в своем инстаграме.
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Крепкие объятия Марьяны с мамой
Марьяна Чечелюк в своем инстаграме опубликовала видео, на котором она идет на встречу к своей маме. Женщина же ждет свою дочь с цветами и подарками. Увидев друг друга, ни одна из них не сдерживает слез и крепко обнимаются.
После того, как они зашли в помещение, девушка заметила, что комната похожа на ту, которая была в российской тюрьме. Однако отмечает, что это уже в прошлом.
Первые объятия Марьяны с мамой за два года: смотрите видео
Девушка также распространила фотографии после их теплой встречи с мамой.
Марьяна Чечелюк встретилась с мамой / Фото Марьяны Чечелюк
Первая встреча Марьяны Чечелюк с мамой за два года / Фото Марьяны Чечелюк
Также девушка показала синяки на ногах как доказательство того, что в российском плену издеваются над женщинами.
Синяки на ногах Марьяны Чечелюк после российского плена / Фото Марьяны Чечелюк
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Обмен пленными 31 мая
- В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с Россией. Так, из вражеского плена вернулись 75 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.
- В частности, среди тех, кто вернулся на родную землю, 71 защитник и 4 гражданских лиц.
Известно, что из плена освободили:
- 37 представителей ВСУ, среди которых 13 бойцов Военно-Морских Сил, а также 2 представителя Воздушных сил;
- 21 военнослужащий Нацгвардии;
- 7 пограничников;
- 6 тероборонцев;
- 4 гражданских украинок.
- Известно, что освобожденные из плена 19 защитников обороняли остров Змеиный, 14 военнослужащих охраняли Чернобыльскую АЭС, 10 военных – защитники Мариуполя.