У освобожденной из плена Марьяны Мамоновой родилась дочь

Накануне мы сообщали об освобождении из плена украинских Героев. Была среди них и беременная Марьяна Мамонова. А уже 25 сентября стало известно, что женщина стала счастливой мамочкой.

Об этом сообщила депутат Луцкого районного совета Татьяна Павлова-Багрейчук. Она отметила, что освобожденная из российского плена Марьяна Мамонова родила здоровую девочку в ночь на 25 сентября.

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Девочка появилась на свет в Луцке

Известно, что медик Марьяна Мамонова родила девочку в Волынском областном перинатальном центре. Малыш появился на свет с весом 3255 граммов и ростом 56 сантиметров. Марьяна, а также ее дочь сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

Узнала о беременности, когда была на "Азовмаше"

Медик Марьяна Мамонова ранее рассказывала, что о своем положении состояние узнала тогда, когда находилась на "Азовмаше". В отличие от других военнопленных, к ней относились хорошо.

Она находилась на сохранении в донецкой больнице. По словам Мамоновой, медицинский персонал к ней относился хорошо. Ее никто ни обижал, ни унижал. Хотя она и говорила только на украинском языке.

По словам защитницы "Азовстали", медики повели себя профессионально. Они не устраивали никаких языковых и политических споров. Вместо этого относились к ней исключительно как к беременной, и не как иначе.

Напомним, что Марьяна Мамонова – одна из тех, кого удалось обменять на Медведчука, который следователям предоставил все возможные показания. 21 сентября стало известно, что домой вернулись 200 героев нашего государства. Кроме них, из плена удалось освободить 5 героев-командиров "Азовстали". Их обменяли на 55 российских пленных.

Речь идет об освобождении Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыни" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, а также Дениса Шлегу и Олега Хоменко. Все они пока не завершатся, боевые действия будут находиться в Турции. Наши боевые командиры – под защитой президента страны Реджепа Эрдогана.

Напоследок добавим информацию о наших боевых командирах. По словам представителя президента Турции Ибрагима Калина, сам обмен обсуждали в течение 3 месяцев. Интересно, что сам Реджеп Эрдоган "очень тепло" относился к этому болезненному для каждого украинца вопросу.

Он также добавил, что первоначально в списке было 15 имен. Но согласовать его с россиянами не удалось. Пришлось сократить его втрое.

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