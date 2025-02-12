Трамп видит в освобождении Фогеля шанс закончить войну России против Украины

Американца Марка Фогеля 11 февраля освободили из российской тюрьмы в рамках обмена с Соединенными Штатами. Дональд Трамп надеется, что это станет "началом отношений", которые положат конец войне России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США, которые цитирует Le Monde.

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Что сказал Трамп об освобождении Фогеля в России

Дональд Трамп заявил, что во время обмена Марка Фогеля Россия вела себя с США "очень хорошо".

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме через несколько часов после объявления об освобождении Фогеля.

Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (России против Украины – 24 Канал),

– сказал Трамп.

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что специальный посланник президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке – Стив Уиткофф – и другие советники "договорились об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Семья Марка Фогеля поблагодарила американского лидера, добавив: "Это был самый темный и болезненный период нашей жизни, но сегодня мы начинаем исцеляться".

К слову, Марк Фогель был преподавателем в школе английского языка в Москве. Его задержали в российском аэропорту в 2021 году по обвинению в хранении небольшого количества марихуаны, которую ему прописали в США в медицинских целях. В 2022 году американца приговорили к 14 годам лишения свободы.

В конце концов администрация Дональда Трампа объявила 11 февраля, что удалось достичь договоренностей с Россией об освобождении Марка Фогеля. Сейчас он возвращается в Соединенные Штаты.