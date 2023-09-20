Есть определенный набор данных: почему Марк Милли уверен в успехе украинского контрнаступления

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уверен в успехе украинского контрнаступления. Поскольку он видит, как разворачивается ситуация на фронте и имеет определенные данные из закрытых источников.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Российская армия испытывает существенные проблемы в первую очередь с человеческими ресурсами и это тоже видят западные военные.

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Украинское контрнаступление

Марк Милли на брифинге во время "Рамштайна" отметил, что с наступлением зимы территория будет менее проходной, но затем Украина продолжит контрнаступление. Он подчеркнул, что война, развязанная Россией, завершится независимостью Украины в границах 1991 года. Но время генерал не принялся прогнозировать.

"Он видит, что идет "перемалывание" российских сил, которые перебрасываются на те или иные участки фронта. Он видит уничтожение артиллерии, уничтожение резервов и то, что их не хватает российской армии, чтобы передвигать и таким образом пытаться влиять на украинские наступательные действия. Что-то он знает не из открытых источников – разведывательных. Это и дает основания ему делать выводы", – объяснил слова Милли военный обозреватель.

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Отметим, что 19 сентября состоялась 15-я встреча в формате "Рамштайн". Украину на ней представил новый министр обороны Рустем Умеров. Зато для Милли она последняя в должности, которую он сейчас занимает по истечении срока полномочий.

"На этом "Рамштайне" были приняты плановые решения. Сейчас продолжается работа по тем решениям, которые были ранее приняты. Соответственно говорится о боеприпасах, системах ПВО для усиления возможностей Украины по защите воздуха. Танки, совместное финансирование. В том числе о танках Abrams было заявление, что первые поступят в распоряжение ВСУ", – отметил Попович.

Также он добавил, что относительно дальнобойных ракет ATACMS, важных для Украины, следует дождаться результатов переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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