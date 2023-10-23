Стал известен благодаря танцу "Венздей": на фронте погиб военный Марк Оз

На войне в Украине погиб военный Марк Оз. Он стал известен благодаря видео, на котором повторил танец "Венздей" на передовой.

Марк Оз был родом из Винницкой области. К сожалению, он погиб в Харьковской области.

Важно Вернулся на фронт после 200 дней плена: в боях погиб защитник Мариуполя

Что известно о погибшем Герое

Марк Оз 1998 года рождения. Он уроженец села Петриманы. После полномасштабного вторжения России в первых рядах как резервист пошел воевать сначала разведчиком, а затем – артиллеристом.

Свой последний бой Марк Оз принял 11 октября возле села Ивановка Чугуевского района Харьковской области.

Марк мог бы счастливо жить, продолжать быть любящим сыном, хорошим товарищем, успешным молодым человеком, который мечтал стать актером, если бы не проклятая война… Война, которая без приглашения ворвалась в нашу с вами жизнь, изменила судьбы миллионов украинцев, война, которая оставила еще одну семью без самого родного человека,

– отметили в Мурованокуриловецком поселковом совете.

У защитника остались мама и братья.

Напомним, что ранее Марк Оз стал известен благодаря видео, на котором станцевал тренд "Венздей" на передовой.

Марк Оз станцевал танец "Венздей": смотрите видео



Военный Марк Оз / фото из соцсетей

Болезненные потери Украины на фронте