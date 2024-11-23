Ястреб в Госдепе: поможет ли Украине Марко Рубио и что говорил о войне и России

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13 ноября 2024 года избранный президент США Дональд Трамп объявил, что номинирует сенатора от Флориды Марко Рубио на пост государственного секретаря США.

Это сверхважная позиция, эквивалентная украинскому министру иностранных дел, но с большими полномочиями. С января следующего года господин Рубио официально возглавит американскую дипломатию и должен сыграть важную роль в потенциальных мирных переговорах о справедливом завершении войны в Украине. Биографию Марко Рубио читайте в материале 24 Канала.

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Кубинское происхождение Рубио

Марко Рубио родился 28 мая 1971 года в Майами, что в то время стало центром кубинских мигрантов, которые бежали с родного острова в США от репрессий и коммунистических экспериментов режима Фиделя Кастро.

Интересно, что родители будущего политика – Марио и Ориалес Рубио – прибыли во Флориду еще за 2,5 года до кубинской революции – в 1956-м, вместе с семьей отца Ориалес – Педро Гарсии. Дед Марко Рубио тогда не нашел себе работы в США и вернулся на Кубу, где как раз вспыхнула революция. Поэтому ему пришлось снова бежать с острова во Флориду. Там нелегала задержали и постановили депортировать, но в последний момент решение отменили и позволили остаться в США.



Марко Рубио в детстве / Фото Courtesy of Sen. Marco Rubio's office / WP

Обратите внимание! Уже во взрослом возрасте Марко Рубио попытается монетизировать свою кубинскую историю и будет рассказывать, что его родители – политические мигранты. Правда, продлится это не долго, потому что в 2011 году The Washington Post опубликует расследование, которое докажет, что отец и мать политика эмигрировали из Кубы во времена, когда там правил вполне проамериканский диктатор Батиста.

Марко был третьим ребенком из четырех в семье и родился, когда ни у матери, ни у отца не было гражданства США, они его получат только в 1975 году. Упомянутый выше дедушка сыграл большую роль в воспитании мальчика и был едва ли не самым большим его другом. Неудивительно, что Марко перенял от него ненависть к коммунистам и веру в США и "американскую мечту".



Марко Рубио с родителями / Фото Courtesy of Sen. Marco Rubio's office / WP

Правда, у семьи Рубио долго не получалось реализовать собственную "американскую мечту" – родители перебивались различными низкооплачиваемыми работами. Сначала семья жила в традиционном для кубинцев Майами, но впоследствии переехала в Лас-Вегас. Там отец работал барменом, мать – горничной в местных отелях. В 1985-м семья Рубио снова возвращается в Майами и в очередной раз начинает все с нуля.

С социальных низов и без влиятельных связей

Получить образование Марко Рубио помогли физические данные – он хорошо играл в американский футбол, а он во Флориде в те времена благодаря "Майами Долфинс" и легендарному Дэну Марино переживал настоящий бум. Рубио "вторым Дэном Марино" не стал, но благодаря футбольной стипендии в 1989-м году поступил в довольно престижный колледж Таркио в штате Миссури. Там Рубио проучился год и перевелся в Общественный колледж Санта-Фе в родной Флориде, где он окончательно сделал выбор между спортом и наукой и выбрал последнее.

В случае Марко Рубио можем говорить, о человеке из социальных низов, который не имел никаких преференций и влиятельных связей, зато буквально сделал себя сам и сам же профинансировал свою карьеру.

Рубио пришлось брать студенческие кредиты на оплату обучения, сумма оказалась немалой – около 100 тысяч долларов. Эти кредиты Рубио платил вплоть до 2012 года.

После окончания колледжа он поступил в Университет Флориды, который закончил в 1993-м со степенью бакалавра политологии. Еще через три года Марко получил степень доктора права с отличием в Школе права Университета Майами.

Политическая карьера Марко Рубио

Во время учебы Марко Рубио проходил стажировку в офисе Илеаны Рос-Лейтинен. Она, начиная с 1989-го года много раз избиралась в Конгресс от Флориды, была членом Сената штата Флорида, а в 2011 – 2013 годах даже возглавляла парламентскую Комиссию по иностранным делам.

Несмотря на принадлежность к Республиканской партии Илеана Рос-Лейтинен имела уважение и авторитет среди демократов. Поэтому с ней в 2008 году имел место забавный эпизод – ей позвонил лично президент Обама, что поздравить с переизбранием.



Рос-Лейтинен решила, что это розыгрыш и положила трубку, то же самое повторилось, когда ей позвонили из администрации президента, и только когда ей позвонил со знакомого номера другой конгрессмен, она убедилась, что имеет дело именно с Обамой.

Как и Рубио, Рос-Лейтинен была не чужой для Кубы, ее семья представляла влиятельную местную еврейскую общину на острове, что вынуждена была бежать от коммунистов. Молодой юрист во время работы на конгрессвумен Рос-Лейтинен получил большой опыт и наработал первые связи в политике.

Также в это время формируется политическое кредо Марко Рубио как сторонника консервативного крыла Республиканской партии. Сейчас благодаря президенту Рональду Рейгану они известны как "рейгановские республиканцы" или неоконсерваторы, сокращенно – неоконы.

Уже в 1996 году Рубио участвовал в своей первой президентский кампании. Как член флоридского штаба кандидата от республиканцев Боба Доула. Хотя дело это было безнадежное, потому что Доул был стар и не харизматичен, а его соперником был эффектный Билл Клинтон, который тогда еще не погорел на истории с Моникой Левински.

Тем не менее Рубио ухватился за предоставленный шанс и развернул активную деятельность. На полученном политическом багаже он в 1998 году провел блестящую собственную кампанию в местные органы власти и стал членом городской комиссии Западного Майами, а впоследствии возглавил ее.

Еще через два года, в 2000-м, Рубио попал в Палату представителей штата, где недавнего студента избрали спикером. Так Рубио стал первым выходцем из Кубы на этой должности. Избранию поспособствовала конституционная поправка об ограничении срока полномочий политиков, что преждевременно оборвала карьеры "старой гвардии" и открыла двери молодым политикам.

Молодой юрист-кубинец стал чрезвычайно популярным в родном штате и в последующие годы он трижды переизбирался в Палату представителей без всякой конкуренции. Также Рубио параллельно успешно развивал свою юридическую карьеру. Поскольку законодательная деятельность на уровне штата – это работа по совместительству, а сессии в столице штата городе Таллахасси (так, столицей Флориды является не Майами, и не Орландо с Тампой и Джексонвилем) длятся всего 60 дней в году, основной работой Марко Рубио была юриспруденция.



Марко Рубио / Фото Jabin Botsford / The Washington Post

Он активно вел юридическую практику в родном Майами, сначала в юридической фирме, которая специализировалась на землепользовании и зонировании. В 2014-м Рубио перешел в юридическую и лоббистскую фирму Broad and Cassel. При этом здесь возник конфликт интересов, поскольку законодательство штата Флорида запрещает заниматься лоббированием или принимать законы от имени клиентов фирмы. Впрочем, дальше осторожной критики нравственности политика, работавшего консультантом Мемориальной больницы Джексона, которой добился увеличения дополнительных ассигнований на 20 миллионов долларов, дело не пошло.

Интересно, что по состоянию на 2018 год Рубио, согласно его декларации, имел отрицательное состояние – его долг и другие финансовые обязательства совокупно составлял 1,8 миллиона долларов.

В Палате представителей Флориды Рубио много лет возглавлял республиканское большинство, а в 2005-м -34-летнего политика избрали спикером. Рубио был приведен к присяге через год, в ноябре 2006 года, и стал первым американцем кубинского происхождения на этом посту. Рубио оставался спикером до ноября 2008-го.

На посту спикера Палаты представителей штата Марко Рубио проявил себя как талантливый оратор и харизматичный политик. Правда, реализовать большинство идей помешал ипотечный кризис 2008-го года, который особенно больно ударил по Флориде.

Союзником молодого политика в это время выступил очень авторитетный и влиятельный республиканец Джеб Буш. Представитель влиятельной политической династии, сын и родной брат президентов США с 1999 по 2007 годы занимал пост губернатора Флориды. После завершения второй каденции Джеба Буша Рубио пригласил на работу к себе большинство его советников. С новым губернатором – умеренным республиканцем Чарли Кристом – Рубио не сошелся характерами и вел настоящие войны, с судебными исками и публичными обвинениями.

В частности, Рубио заблокировал инициативу губернатора по увеличению сети казино, сумев убедить суды, что тот незаконную заключил соглашения с местным племенем индейцев-семинолов. Также спикер перечеркнул "зеленые инициативы" губернатора, обвинив того в "европейском социализме" (Рубио отрицает антропогенный фактор влияния на глобальное потепление, что вообще-то сейчас является научным консенсусом).

Губернатор Крист отблагодарил Рубио своим вето на план отмены налогов для местных школ и дополнительное финансирование через повышение налога на добавленную стоимость. Впрочем, после переговоров и некоторых уступок инициатива все же прошла и о Рубио впервые заговорили на федеральном уровне.

Сенатор Рубио и "Движение чаепития"

В 2008 году каденция Рубио завершилась и он перешел к преподавательской работе в Международный университет Флориды, где работал профессором на кафедре политики и международных отношений. Интересно, что этот вуз получил значительные преференции от штата, когда Рубио был спикером в местной Палате представителей. Из-за этого в СМИ поднялся небольшой скандал, который Рубио "погасил" заявлениями о "либеральных преследованиях", а сам университет объявил, что будет платить профессору Рубио из средств, привлеченных от частных благотворителей.

Это работа стала промежуточным этапом, поскольку политик решился на следующий шаг и решил баллотироваться в Сенат США. Кампания началась весной 2009 года и главным соперником Рубио был его старый знакомый Чарли Крист. Стартовые позиции лучше были у губернатора, он имел вдвое больше Рубио рейтинг, но кандидатуру неоконсерватора поддержало влиятельное "Движение чаепития".

Справочно! "Движение чаепития" (другое название – "Чайная партия") – неформальное объединение неоконсерваторов в рамках Республиканской партии. Их главные идеи – снижение налогов, сокращение государственного долга и дефицита федерального бюджета, а также уменьшение социальных расходов и других государственных расходов. Едва ли не главным врагом для "Движение чаепития" стала медицинская программа президента Обамы, известная как Obamacare, а сами "чаевники" соответственно стали главной пугалкой для либерального сообщества.



В частности, именно обезличенная "Чайная партия" была главным вором в замечательном сериале Newsroom. Как всегда бывает в таких случаях, демократы прозевали реальную опасность в виде Дональда Трампа и трампизма. Трамп не только перехватил повестку дня "чаепития", но и фактически провел рейдерский захват всей Республиканской партии, хотя сам большую часть жизни якобы был сторонником демократической. В итоге "Движение чаепития" растворилось в трампизме, а его первые лица встали перед выбором – либо тихо сойти с политической сцены в небытие, либо поклониться Трампу и стать частью MAGA. Этот выбор встанет впоследствии и перед Марко Рубио.

Поддержка "чаепития" вместе с собственными талантами позволили Рубио победить на республиканских праймериз. В итоге умеренный республиканец Крист баллотировался как независимый кандидат и проиграл. Напомним, что Флорида – традиционно "красный штат", хотя не всегда отдает свои голоса на выборах президента США за республиканцев. 2 ноября 2010 года Рубио взял 49%, в то время как Крист – только 30%, а кандидат от демократов – Кендрик Мик – только 20%.

В Сенате образца 2010 года Марко Рубио стал лишь вторым латиноамериканцем. Первым был демократ Боб Менендес из Нью-Джерси, который станет впоследствии известен как друг Украины и любитель брать взятки от Египта и Катара золотыми слитками. А его жена Надин прославилась тем, что пыталась их продать, следуя наставлениям с Google, что собственно и стало доказательствами в уголовном расследовании против нее и ее мужа.

Рубио радостно присоединился к сенатской фракции "Движения чаепития" и быстро стал для Республиканской партии восходящей звездой.

Тогда проявилась заинтересованность Рубио вопросами зарубежной политики. Он выступил за сохранение торгового эмбарго против коммунистической Кубы, лоббировал участие вооруженных сил США в операции союзников по свержению режима Каддафи в Ливии, блокировал инициативы демократов по сокращению военного бюджета.

Республиканцы тогда были в меньшинстве и получили выгодную позицию, что давала возможность критиковать власть и не отвечать за ее неудачи. Эта тактика принесла результаты и уже в 2014 году Республиканцы взяли реванш на довыборах в Сенат, получив большинство, которое могло блокировать решения Обамы.

Рубио был на гребне волны этих политических боев, его выбрали для провозглашения республиканского ответа на ежегодное послание президента Обамы. Логично, что Рубио настолько поверил в собственную звезду, что решился баллотироваться в президенты США. Но это был болезненный фальстарт.



Марко Рубио / Фото с сайта Рубио

Попытки попасть в Белый дом и эпические баталии с Трампом

Еще в 2012 году Рубио имел шанс попасть в Белый дом как второй номер кандидата в президенты от Республиканцев Мита Ромни, однако кандидатуру молодого сенатора тогда не одобрили, и дальше разгромно проигрывать Обаме Ромни будет уже с Полом Райаном.

Биография Кто такой Дональд Трамп

На выборах-2016 Рубио впервые пересекся с Дональдом Трампом. Одиозный телеведущий со шлейфом скандалов и диких заявлений также изъявил желание попробовать получить номинацию. Сперва никто не воспринял Трампа серьезно, однако далее "подвезли" социологию, которая наглядно доказала, что вся эта история с MAGA на ура "заходит" республиканским избирателям и даже существенно увеличивает карту поддержки "красных".

Марко Рубио попытался пободаться с Трампом и даже залез на его территорию грубости, то есть попытался оскорблять оппонента. Он жестко нападал на Трампа и называл его последними, как ему казалось, словами. В частности, по версии Рубио, Трамп был "аферистом", "мошенником" и "самым вульгарным человеком, когда-либо претендовавшим на президентское кресло". А также, что "мы не должны передавать "ядерные коды Соединенных Штатов неустойчивому человеку". Когда и этого стало мало, Рубио вообще перешел черту, сказав, что у Трампа "маленькие руки".



Трамп и Рубио / Фото AP

А вы знаете, что говорят о парнях с маленькими руками,

– Рубио пытается добавить к критике Трампу перчинку в виде сексуального подтекста на праймериз республиканских президентских дебатов 2016 года.

Трамп в долгу не остался и называл оппонента "маленьким Марко", а затем расширил этот тезис до "маленького человечка с ужасными большими ушами". У Рубио действительно большие уши и он совсем не великан, но его рост вполне нормальный – 175 сантиметров. Тут скорее Трамп со своими 190 сантиметрами выбивается из нормы, но это точно не повод для травли.

В итоге Трамп был в чем-то прав, потому что его соперник оказался "маленьким", но в переносном смысле. Марко Рубио не сумел составить конкуренцию ему на республиканских праймериз и был побит. Не слишком убедительным Рубио оказался и на дебатах с другими кандидатами – он ничего не сумел предложить нового и говорил заученными тезисами. Это подметил губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который не имел шансов на номинацию и был неким спойлером. Он начал травить Рубио и существенно ослабил его рейтинги.

Конечно, за это мгновенно ухватились пиарщики Трампа, которые начали качать тезис, что Рубио – робот. Дошло до того, что на митингах, организованных сенатором, к нему пришли люди в костюмах роботов, которые активно троллили политика.

На супервторник сенатор Рубио победил только в Миннесоте (37% у Рубио, 29% у Теда Круза и только 21% у Трампа). Впоследствии он победил в Пуэрто-Рико и округе Колумбия, но это были "крошки с барского стола". 15 марта 2015 года после провала в родной Флориде (только второе место после сами знаете кого) Рубио фактически вышел из гонки, но перед тем признал, что его атаки на Трампа были ошибкой и он ими "не очень гордится". Впоследствии он поддержал выдвижение Трампа, поскольку считал, что он меньшее зло по сравнению с Хиллари Клинтон.

Всего на праймериз, несмотря на поддержку клана Бушей, флоридец получил втрое меньше Трампа голосов делегатов. После этого Марко Рубио ничего не оставалось, как вернуться в Сенат, куда он переизбирался в 2016-м и 2022-м годах. Хотя в 2014-м обещал, что больше баллотироваться в Конгресс не будет.

Возвращение Ястреба: как Рубио относится к России

В верхней палате американского Конгресса Рубио продолжил создавать о себе хорошее впечатление. Его работа в сенатской комиссии по безопасности заслуживает уважения.

Так, сенатор Рубио жестко раскритиковал пассивность администрации Обамы в отношении российского вторжения в Украину, которое привело к оккупации Крыма и части Донбасса.

В частности, он был одним из первых, кто предложил отключить россиянами платежи SWIFT. Кто знает, если бы Рубио послушали и это произошло бы в 2014-м, а не восемь лет назад, возможно, Путин и не решился напасть на Украину 24 февраля.

Уже после победы Трампа Рубио был одним из последовательных критиков президента-однопартийца и избранного им госсекретаря Рекса Тиллерсона. В частности, устроил тому настоящий допрос на сенатских слушаниях, ставя под сомнение компетентность и незаангажированность кавалера российского ордена дружбы.

Напомним, что сперва Трамп хотел дружить с Путиным и предпочитал не замечать Украину. И только после критики из Конгресса президент начал накладывать на Россию санкции, объявил о высылке 60 российских дипломатов из-за "Дела Скрипалей" и снял табу на поставку Украине летального оружия. Поэтому роль Рубио в этих метаморфозах Трампа, которые он уже в 2024 году поставил себе в большую заслугу, довольно значительна.

Рубио критиковал Трампа за авантюрные переговоры с Ким Чен Ыном и высказывал опасения, что нехватка дипломатического опыта заведет президента США в тупик. Но при этом Рубио выступал за более решительные действия США против режима сирийского диктатора Асада и уже активно поддерживал Трампа, когда тот одобрил удары по войскам тирана. Действия Трампа по поддержке Израиля нашли мощную поддержку Рубио, для которого этот вопрос всегда был принципиальным.

Впоследствии сенатор стал активнее поддерживать инициативы президента Трампа, в частности его жесткие действия против мигрантов, хотя в начале карьеры был значительно мягче в этом вопросе.

Обращение к MAGA

Похоже, Марко Рубио понял, что время идет и "молодыми и перспективным" вечно быть нельзя, поэтому постепенно начал превращаться из классического неокона на MAGA. На выборах в Сенат в 2019 году он уже бездоказательно обвинял оппонента демократа Билла Нельсона и всю партию в массовых фальсификациях. также он приветствовал решение Трампа провести Саммит G7 в Майами, на курорте, принадлежащем компании президента США.

Рубио не присоединился к трамповым призывам к восстанию 6 января 2021 года, однако осторожно поддержал Трампа и призвал не обвинять того, пока не будет решений суда. А когда они появились (по делу подкупа порнозвезды деньгами из фонда избирательной кампании) вежливо об этом забыл.

Напомним, Дональд Трамп не только владелец двух импичментов, но и первый в истории президент США с уголовным приговором (суд признал его виновным, но до сих пор не назначил наказание – в Америке так можно).

Очевидно, лед между некогда ожесточенными соперниками тронулся и уже в 2024 году Трамп уверенно заявлял, что между ним и Рубио нет никаких проблем. Именно Марко Рубио был среди избранных в имении Трампа в Мар-а-Лаго во время выборов в ночь на 6 ноября 2024 года, а впоследствии вышел с ним вместе на сцену, когда тот провозглашал себя избранным президентом.

Выход этот не был случайным и флоридская прописка обоих политиков здесь ни при чем. Наличие Рубио в команде Трампа стало одним из факторов, убедивших латиноамериканцев голосовать за господина Дональда и нивелировало потенциальный эффект образа целого острова Пуэрто-Рико на финальном митинге республиканцев.

Неслучайно кандидатура сенатора Рубио серьезно рассматривалась еще и на вице-президента. В итоге Трамп выбрал Джей Ди Вэнса, но Марко Рубио точно не должен обижаться, ведь получил в качестве компенсации пост государственного секретаря США. Он также может быть прекрасным трамплином для того, чтобы получить номинацию в 2028-м году, если, конечно, Трамп, вопреки традициям, не пойдет на третий срок.

Биография Кто такой Джей Ди Вэнс

Но сейчас это далекая перспектива, а впереди работа в Госдепе по специальности. Марко Рубио уже официально принял предложение Трампа и соединил его с ритуальными заверениями в преданности избранному президенту и его мантре "Америка превыше всего".

Возглавлять Государственный департамент США – это огромная ответственность, и я горжусь доверием, которое мне выразил президент Трамп. Как государственный секретарь, я буду ежедневно работать над реализацией его внешнеполитического курса. Под руководством президента Трампа мы обеспечим мир с помощью силы и всегда будем ставить интересы Америки и американцев превыше всего. Я надеюсь получить поддержку моих коллег в Сенате США, чтобы президент получил в свое распоряжение команду по национальной безопасности, когда он вступит в должность 20 января,

– официальное заявление сенатора Рубио по поводу номинации на должность государственного секретаря, которое абсолютно точно указывает на то, что господин Рубио больше не считает руки Трампа маленькими.

Интересно, что место в Сенате, которое должен освободить Рубио, может занять невестка Трампа Лара. Жена Эрика Трампа возглавляет Республиканский национальный комитет и за ее кандидатуру очень агитирует Илон Маск.



Избираться ей не нужно, ведь назначить замену Рубио должен действующий губернатор штата – Рон Десантис, тот самый, который в кампании-2024 пытался копировать Трампа, но не сумел победить даже Никки Хейли на праймериз.

Что Марко Рубио говорил об Украине

Украинцы ждут, что новый государственный секретарь США будет их союзником в вопросе достижения справедливого мира с Россией. Тот действительно длительное время занимал последовательную проукраинскую позицию. В частности, Рубио призвал наложить на Путина персональные санкции уже в 2022-м, был инициатором расширения санкционный списков против россиян.

Но для украинского фан-клуба сенатора-ястреба есть и плохие новости: в последние годы Рубио ведет себя уже как ярый трампист и все меньше напоминает обновленную версию легендарного "ястреба" Джона Маккейна.

Так, он был среди тех 15 сенаторов, кто голосовал против предоставления Украине пакета помощи в апреле 2024 года. Сейчас он заявляет, что войну надо заморозить, и похоже, что этот план потребует от Украины территориальных уступок.

Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл... Не нужно быть фанатом Путина, чтобы желать окончания войны,

– сенатор Рубио о необходимости мирных переговоров с Россией.

Несмотря на определенные минусы, Марко Рубио для нас далеко не худший вариант, ведь это профессиональный человек, который понимает последствия своих поступков, имеет четкие представления об опасности России.

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Стоит понимать, что для Рубио "украинский вопрос" не является главным. Он, как и новый советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц является сторонником концепции, что самым большим врагом для США является Китай. Исходя из этого он будет строить свою линию поведения.

Интересно, что у китайских коммунистов к Рубио такие же чувства. С 2020 года он находится под санкциями КНР за призывы в поддержку восставшего против попытки коммунистов ликвидировать демократическое самоуправление в Гонконге.



Тогда сенатор призвал к санкционному давлению на КНР, а сейчас имеет все шансы стать архитектором этого процесса.

Личная жизнь

Марко Рубио женат на Дженет Дусдебес, она также имеет латиноамериканские корни и также связана с юношеским увлечением – американским футболом. Дженет в свое время была чирлидершей клуба NFL "Майами Долфинс".



Марко Рубио с семьей / фото с личного сайта политика

Она также происходит из небогатой семьи и зарабатывала на жизнь работой в банке на кассе. Но сейчас все это в прошлом – семья воспитывает 4 детей (как было у родителей Марко Рубио) и всем демонстрирует, что "американская мечта" – реальна.