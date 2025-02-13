"Планы – сохранения государственности": где был Маркус после 47 ОМБр и что хочет делать дальше

Бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус рассказал, где находился последние полтора года. 11 июля 2023 года он ушел из бригады и полностью исчез из медийного поля вплоть до декабря 2024.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Валерия Маркуса для проекта "Бомбардир".

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Какие планы Маркуса на будущее

Маркус не захотел отвечать, где находился последние полтора года. На уточняющий вопрос, участвовал ли в боевых действиях, также ушел от ответа.

Он сказал, что "вообще об этом не говорит", потому что "там ничего интересного, это все неважно".

Как написала девочка (пресс-офицер 47 бригады Анастасия Блищик – 24 Канал), что я сидел в ресторанах полтора года... Ну эта, которая удалила пост, которая написала и выдала, что я в ресторанах сидел полтора года. Я не против этого тезиса, я сидел в ресторанах,

– сказал военнослужащий.

Журналист также отметил, что знает, что Маркус сразу после 47 бригады перешел в другую.

"Друг, я не буду говорить о том, что со мной происходило полтора года. Там в этой работе нет ничего, что требовало бы какой-то публичности. А у меня отсутствует внутренняя интенция делиться личным на публику вообще. Особенно, что касается семьи и работы, которая не является публичной. Зачем", – добавил он.

Однако, Маркус поделился планами на будущее – сохранить государство и государственность на территории Украины и "все, что будет необходимо для этого".

Что известно о скандале с 47 бригадой

Напомним, что Валерий Маркус в начале декабря внезапно появился на публике – в сети появилось видео, в котором он рассказал о конфликте с руководством 47 ОМБр.

Он утверждал, что был вынужден был брать на себя ответственность за решение вопросов из-за пассивности комбата Шаламаги. Также военнослужащий обвинил последнего в улучшении финансового положения за счет своей должности.

Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден браться за эту работу. Следствием этого является то, что в процессе этой работы контакты с высшим руководством получаешь ты, а не Шаламага,

– говорил Маркус.

Он также рассказал, что Шаламага во время отбора военных в батальон присутствовал только в первый день. А потом уехал, мол, "ему надоело".

После публикации видео в 47 бригаде заявили, что понимают эмоции общества, но злость лучше конвертировать в донаты.

А пресс-офицерка Блищик назвала Маркуса "обиженным мальчиком".