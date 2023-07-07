Скупают мусор и везут в Россию, – Андрющенко рассказал о новых схемах окупантов в Мариуполе
Оккупанты продолжают грабить Мариуполь. Казалось бы, уже нечего воровать, но россияне скупают у своих же военных строительный мусор и везут в Россию краны, умывальники и кирпич.
Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Бытовые принадлежности и строительные материалы российские военные воруют в полуразрушенных домах, где никто не живет.
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"Сейчас происходят условные "ремонты", как они их называют: обносят забором пустой дом, вычищают его под ноль, до голых стен. В процессе выносят на улицу все имущество и распределяют: ванны, унитазы, умывальники, краны складывают в отдельную кучу и везут на свалку", – сообщил советник мэра Мариуполя.
Как на строительный рынок, на свалку в Мариуполе приезжают жители Ростовской области, Таганрога и окрестных сел.
"Скупают этот мусор и везут в Россию", – добавил он.
Что воруют россияне в Мариуполе: смотрите видео
Казалось, что это дно, но снизу постучали
Спросом пользуются также кирпич и переработанный бетон, а количественные масштабы того, что вывозят из Украины – невероятны. В таких сделках задействованы не только оккупанты, но и коллаборанты, и все те, кто питается на войне в Украине.
"Это ужасно, но это работает, и ни у кого из россиян нет мысли о том, что это может быть из квартиры, где умерли люди. И каждый раз кажется, что это дно нельзя пробить, а потом каждый раз что-нибудь случается, и становится понятно, что они до дна еще не добрались", – подытожил Андрющенко.
Последние новости Мариуполя
- Россияне пытают украинских детей. 12-летнюю Ирину Губареву, которую несколько дней разыскивали в Мариупольском районе, нашли мертвой. Есть подозрения, что девочку похитили русские оккупанты.
- оккупанты создали позорную Федерацию футбола Мариуполя. Возглавил федерацию Иван Иващенко, сын Константина Иващенко, который был гендиректором свода "Азовмаш" и с 4 апреля 2022 года был гауляйтером Мариуполя после того, как россияне временно оккупировали украинский город.
- Тем временем в предвкушении неизбежного, то есть освобождения украинского Мариуполя, россияне начали готовиться к эвакуации. Вывозить планируют не только оккупационные администрации, но и людей, которые изъявят такое желание.