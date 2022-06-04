Мародерству нет предела: в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно для металлопроката

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под российским флагом. Оно швартуется для погрузки металлопроката.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что мародерству российских оккупантов нет предела.

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"Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом России и швартуется для погрузки металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры", - отметил советник мэра.

Что известно о воровстве металла

Российские военные начали вывозить украинский металл из порта Мариуполя. Журналисты получили спутниковый снимок Planet Labs, на котором видно, что судно "RM-3" 28 мая остановилось у одного из причалов порта, где обычно загружают металл.

Расследователям удалось выяснить, что судно принадлежит российской компании "Река-Море" с местом регистрации в Ростове-на-Дону.

Одно из российских государственных медиа сообщило, что на судно загружают металл, который отправят в Ростов-на-Дону якобы "по договору", заключенному еще до 24 февраля. Впрочем, директор государственного предприятия "Мариупольский торговый порт" Игорь Барский опроверг эти заявления.

Ситуация в блокадном Мариуполе: последние новости

Российские захватчики продолжают совершать преступления в захваченном Мариуполе. В частности, оккупанты начали сносить дома даже без разбора завалов. Они уничтожают доказательства своих военных преступлений, ведь поиск погибших в разбитых домах фактически был отменен.

Россияне открыли в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержат украинцев в бесчеловечных условиях. По словам Петра Андрющенко, оккупанты издеваются над ними, применяют пытки и убивают.

Оккупанты решили усилить "фильтрационные мероприятия" в Мариуполе и запрещают выезд из города. Они боятся мятежа местных жителей.

Российские военные устраивают свалки непосредственно во дворах многоэтажек Мариуполя. Поэтому уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что россияне привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее оккупанты требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать хоронить тела.

Андрющенко рассказал о ситуации в блокадном Мариуполе: смотрите видео