Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Что угрожает водителю?
Патрульные рассказали, что узнали об инциденте из соцсетей. Там ширилось видео, как в Святошинском районе водитель маршрутки перевозил пассажиров в технически неисправном транспортном средстве. При движении через крышу на пассажиров лилась дождевая вода.
Пассажиры под дождем в маршрутке: смотрите видео
Инспекторы отдела контроля установили личность водителя и разыскали его.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Правоохранители объяснили водителю, что эксплуатировать транспортное средство строго-настрого запрещено до полного устранения технических неисправностей.
К тому же на мужчину вынесли постановление по части 2 статьи 121 КУоАП – управление транспортным средством, имеющим технические неисправности.
Напомним, утром 28 июля в Одессе взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал водитель. Полиция устанавливала обстоятельства происшествия, а СМИ предполагали, что внедорожник мог принадлежать военному.
До этого в столице мужчина поджег автомобиль психолога одной из общественных организаций. По словам нападающего, пострадавший "превращает людей в зомби". Поэтому паллий молотком разбил стекло авто BMW X5 и бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся смесью.