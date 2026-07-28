Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Що загрожує водієві?

Патрульні розповіли, що дізнались про інцидент з соцмереж. Там ширилось відео, як у Святошинському районі водій маршрутки перевозив пасажирів у технічно несправному транспортному засобі. Під час руху через дах на пасажирів лилась дощова вода.

Пасажири під дощем у маршрутці: дивіться відео

Інспектори відділу контролю встановили особу водія та розшукали його.

Правоохоронці пояснили водієві, що експлуатувати транспортний засіб суворо заборонено до повного усунення технічних несправностей.

До того ж на чоловіка винесли постанову за частиною 2 статті 121 КУпАП – керування транспортним засобом, що має технічні несправності.

Нагадаємо, вранці 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту постраждав водій. Поліція встановлювала обставини події, а ЗМІ припускали, що позашляховик міг належати військовому.

До цього у столиці чоловік підпалив автівку психолога однієї з громадських організацій. За словами нападника, постраждалий "перетворює людей на зомбі". Тому палій молотком розбив скло авто BMW X5 та кинув до салону пляшку із легкозаймистою сумішшю.