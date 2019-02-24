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      MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      MARUV имеет сомнительное мнение о ситуации в Донбассе

      В этом году Национальный отбор Евровидения не обошел и политических вопросов. После скандала с сестрами Анной и Марией Опанасюк, которые не смогли ответить чей Крым, судьи и зрители более тщательно изучают гражданскую позицию других финалистов песенного конкурса.

      Победительница украинского финала MARUV ответила, что "Крым – это Украина", однако уже в апреле она поедет развлекать публику в Москву и Питер. Гастроли по стране, которая аннексировала полуостров у MARUV запланированы уже давно. Сразу после выступления журналисты 24 канала спросили, что происходит на Донбассе и есть ли у певицы четкая позиция относительно ситуации в Украине.

      Это очень сложный вопрос для меня, потому что мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить. Но я хочу, чтобы наконец наступил мир и это закончилось. На все вопросы я обязательно отвечу на пресс-конференции,
      – сказала победительница Нацотбора Евровидение MARUV.

      Сейчас в Украине подняли вопрос, как повлиять на то, чтобы MARUV не представлял Украину на Евровидении.

      Видео: журналисты 24 канала пообщались с участниками Нацотбора Евровидения

      Идеолог "русского мира" стал председателем окружной избирательной комиссии в Украине

      В Днепре одиозного сторонника "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии. А он звал в Украину Владимира Путина и поднимал российский триколор. Его кандидатуру подал кандидат в президенты Сергей Каплин.

      Видео: что известно о Викторе Марченко

      Должны были вернуться домой вместе: воспоминания о погибшем бойце Василии Богоносюке

      На Востоке Украины 20 февраля вследствие обстрелов погиб украинский военный Василий Богоносюк с Тернопольщины. Собратья до последнего пытались спасти жизнь героя. Украинские военные рассказали, что враг на фронте крайне коварен. В последнее время там свирепствуют снайперы, именно от их пули и погиб старший солдат Василий Богоносюк. Оказывал первую помощь и реанимировал собрату его лучший друг по кличке "Монах". Однако пояснил, что у бойца ВСУ была остановка сердца и большая потеря крови.

      Лучший друг погибшего воина едва сдержав эмоции рассказал, что Василий был умным и веселым человеком.

      Мы дали обещание друг другу, что вернемся домой вместе. Как пришли вдвоем, то так и вернемся назад. Однако получилось так, что он меня просто оставил одного. Трудно, мне очень трудно,
      – сказал друг погибшего "Монах".

      Видео: воспоминания собратьев о погибшем защитнике

       

      Как проверить сколько обещаний выполнили кандидаты

      Редактор портала "Слово и Дело" Екатерина Питенина и ее коллеги много лет следят за выполнением обещаний политиками, а каждый факт обмана подкрепляют доказательствами. Поэтому на сайте можно найти досье на каждого чиновника от городских председателей – до президента.

      Видео: сколько обещаний выполнили разные кандидаты в президенты

      Что ждет нерастаможенные "евробляхи"

      22 февраля истекает льготный период легализации "евроблях". На таможнях ажиотаж, ведь многие водители хотят успеть на скидку 50%. Однако еще до конца мая 2019 года растаможить машину на иностранной регистрации можно будет без наказания.

      Видео: что предусмотрено законом о "евробляхах" и как будут наказывать водителей за нерастаможенные авто

       

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      Теги: Новости Украины Евровидение 2019 Выборы Президента 2019 MARUV Украина – Россия Видео недели Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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