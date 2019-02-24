MARUV о войне в Донбассе, "русский мир" проник в украинские выборы – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

MARUV имеет сомнительное мнение о ситуации в Донбассе

В этом году Национальный отбор Евровидения не обошел и политических вопросов. После скандала с сестрами Анной и Марией Опанасюк, которые не смогли ответить чей Крым, судьи и зрители более тщательно изучают гражданскую позицию других финалистов песенного конкурса.

Победительница украинского финала MARUV ответила, что "Крым – это Украина", однако уже в апреле она поедет развлекать публику в Москву и Питер. Гастроли по стране, которая аннексировала полуостров у MARUV запланированы уже давно. Сразу после выступления журналисты 24 канала спросили, что происходит на Донбассе и есть ли у певицы четкая позиция относительно ситуации в Украине.

Это очень сложный вопрос для меня, потому что мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить. Но я хочу, чтобы наконец наступил мир и это закончилось. На все вопросы я обязательно отвечу на пресс-конференции,

– сказала победительница Нацотбора Евровидение MARUV.

Сейчас в Украине подняли вопрос, как повлиять на то, чтобы MARUV не представлял Украину на Евровидении.

Видео: журналисты 24 канала пообщались с участниками Нацотбора Евровидения

Идеолог "русского мира" стал председателем окружной избирательной комиссии в Украине

В Днепре одиозного сторонника "русского мира" Виктора Марченко назначили председателем окружной избирательной комиссии. А он звал в Украину Владимира Путина и поднимал российский триколор. Его кандидатуру подал кандидат в президенты Сергей Каплин.

Видео: что известно о Викторе Марченко

Должны были вернуться домой вместе: воспоминания о погибшем бойце Василии Богоносюке

На Востоке Украины 20 февраля вследствие обстрелов погиб украинский военный Василий Богоносюк с Тернопольщины. Собратья до последнего пытались спасти жизнь героя. Украинские военные рассказали, что враг на фронте крайне коварен. В последнее время там свирепствуют снайперы, именно от их пули и погиб старший солдат Василий Богоносюк. Оказывал первую помощь и реанимировал собрату его лучший друг по кличке "Монах". Однако пояснил, что у бойца ВСУ была остановка сердца и большая потеря крови.

Лучший друг погибшего воина едва сдержав эмоции рассказал, что Василий был умным и веселым человеком.

Мы дали обещание друг другу, что вернемся домой вместе. Как пришли вдвоем, то так и вернемся назад. Однако получилось так, что он меня просто оставил одного. Трудно, мне очень трудно,

– сказал друг погибшего "Монах".

Видео: воспоминания собратьев о погибшем защитнике