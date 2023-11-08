Среди интересного – РЭМ-КЛ: "Атеш" показал спецтехнику, которую враг перекинул в Евпаторию

Партизанское движение "Атеш" обнаружило очередную партию российской техники во временно оккупированной Евпатории. В частности, там заметили и технику, предназначенную для ремонта и помощи водителям.

Речь идет о ремонтно-эвакуационной машине РЭМ-КЛ. Партизаны заверили, что россияне будут ремонтировать только хлам.

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"Атеш" обнаружил технику России в Крыму

В движении сопротивления отметили, что зафиксировали опрокидывание эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории. Там заметили машину РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.

"Атеш" показали технику россиян в оккупированной Евпатории / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны подчеркнули, что Силы обороны систематически выводят из строя боевую технику России. Поэтому все чаще оккупанты подвозят разнообразные средства для ремонта оставшегося.

Но можем заранее сказать, что эвакуировать и ремонтировать придется только кучу металла,

– сказали в "Атеше".

Партизаны также провели разведку в Красноперекопском

В "Атеше" также отметили, что партизаны провели ночную разведку на одной из баз оккупантов в Красноперекопске. Так, в движении сопротивления отметили, что как бы хорошо ни охранялась территория оккупантов, их агенты смогли остаться незамеченными.

"В ходе проведенных мероприятий было обнаружено 6 советских буксированных пушек 152-миллиметров Гиацинт-Б, бензовоз на базе КАМАЗ, а также несколько грузовых автомобилей", – подчеркнули партизаны.

"Атеш" показал расположение вражеских объектов в Красноперекопском / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Движение сопротивления также опубликовало в открытом доступе координаты объекта российских захватчиков. Партизаны подчеркнули, что активно продолжают работать над увольнением Крыма и добывать информацию о местах дислокации в России.

"Атеш" активно работает в Крыму