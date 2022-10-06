Обращались защитники "Азовстали", – Найем рассказал о новых реалиях правозащитной деятельности

В условиях полномасштабной войны правозащитники Украины отвечают на новые вызовы. Ведь за юридической помощью сейчас обращаются много военнослужащих.

Об этом 24 каналу рассказал адвокат, военнослужащий ВСУ Маси Найем. По его словам, раненые военные и их родные испытывают определенные проблемы либо с воинской частью, либо с исполнением приказов.

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Часто ли военные обращаются к правозащитникам

Наем рассказал, что за адвокатской помощью сейчас обращается очень много украинских военнослужащих.

К примеру, азовцы обратились по поводу того, чтобы подали в ЕСПЧ. В общем криминала стало меньше. К сожалению, очень много стало разводов и раздела имущества супругов. Административных дел тоже мало,

– сказал адвокат.

По его словам, раненые военные и их родные испытывают определенные проблемы либо с воинской частью, либо с исполнением приказов. Подобных вопросов в целом значительно увеличилось. Поэтому его юридическая компания хочет открыть отдельное направление.

Найем отметил, что у правозащитников пока не появилось квалификации именно по военным направлениям. В Украине пока нет такой культуры.

Все вопросы, связанные с командованием, ранением и после ранения – это на самом деле юридические вопросы. Они достаточно просты,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Адвокат обратил внимание, что ранее военные могли не иметь опыта обращаться к юристу и считают, что должны получить соответствующую помощь бесплатно. И действительно они правы, ведь во многом мы им должны быть благодарны и предоставлять бесплатно эти консультации.

Найем рассказал о юридической помощи для военных: смотрите видео

Вопросы аннексии Россией украинских территорий

Наем отметил, что, если Россия признает что-то своей территорией, – для международного сообщества это еще не считается свершившимся фактом.

Потому что есть практика, согласно которой нашу территорию признали, наш суверенитет признан. То есть это наши территории,

– объяснил адвокат.

По его словам, в правительстве Украины достаточно много юристов, которые когда-то были в частном секторе. Сейчас они помогают государству для доказывания на международном уровне фактов военных преступлений, российских "референдумов" и аннексии отдельных наших территорий.

Вопрос аннексии – это понятно, что это делается для целевой аудитории россиян. Нет юридических последствий того, что делает Россия. Имеется в виду "референдум". Это фейковый референдум – всем понятно,

– подчеркнул Найем.

Ведь, добавил адвокат, результатами этих "референдумов" абсолютно нарисованные цифры. И борьба сейчас будет продолжаться вокруг того, чтобы Украина с помощью международных инструментов доказала преступление, то есть нарушение суверенитета.

Он не исключает, что нескольким людям, возможно, удастся избежать наказания за свои преступления или они не будут идентифицированы. Но опыт Второй мировой войны показывает, что некоторые приговоры были вынесены только через 50 – 60 лет после нее. Украина же в этом вопросе может изменить ход, потому что она не может давать россиянам столько лет, чтобы их наказать.

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