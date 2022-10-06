Про це 24 каналу розповів адвокат, військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм. За його словами, поранені військові та їхні рідні мають певні проблеми або з військовою частиною, або з виконанням наказів.

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Чи часто військові звертаються до правозахисників

Найєм розповів, що по адвокатську допомогу зараз звертаються дуже багато українських військовослужбовців.

Наприклад, азовці звернулися з приводу того, щоб подали в ЄСПЛ. Загалом криміналу стало менше. На жаль, дуже багато стало розлучень і поділу майна подружжя. Адміністративних справ теж мало,

– сказав адвокат.

За його словами, поранені військові та їхні рідні мають певні проблеми або з військовою частиною, або з виконанням наказів. Подібних питань загалом значно побільшало. Тому його юридична компанія хоче відкрити окремий напрям.

Найєм зауважив, що у правозахисників поки що не з'явилося кваліфікації саме по військових напрямах. В Україні поки що немає такої культури.

Всі питання, які пов'язані з командуванням, пораненням і після поранення – це юридичні питання насправді. Вони достатньо прості,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Адвокат звернув увагу на те, що раніше військові могли не мати досвіду звертатися до юриста й вважають, що мають отримати відповідну допомогу безкоштовно. І насправді вони мають рацію, адже багато в чому ми їм маємо бути вдячними та надавати безкоштовно ці консультації.

Найєм розповів про юридичну допомогу для військових: дивіться відео

Питання анексії Росією українських територій

Найєм зауважив, що, якщо Росія визнає щось своєю територією, – для міжнародної спільноти це ще не вважається доконаним фактом.

Тому що є практика, за якою нашу територію визнали, наш суверенітет визнаний. Тобто це наші території,

– пояснив адвокат.

За його словами, в уряді України є достатньо багато юристів, які колись були в приватному секторі. Зараз вони допомагають державі для того, щоб доводити на міжнародному рівні факти воєнних злочинів, російських "референдумів" та анексії окремих наших територій.

Питання анексії – це для мене зрозуміло, що це робиться для цільової аудиторії росіян. Немає юридичних наслідків того, що робить Росія. Мається на увазі "референдум". Це фейковий референдум – усім зрозуміло,

– наголосив Найєм.

Адже, додав адвокат, результатами цих "референдумів" є абсолютно намальовані цифри. І боротьба зараз триватиме довкола того, щоб Україна з допомогою міжнародних інструментів довела злочин, тобто порушення суверенітету.

Він не виключає, що декільком людям, можливо, вдасться уникнути покарання за свої злочини або вони не будуть ідентифіковані. Але досвід Другої світової війни показує, що деякі вироки були ухвалені аж через 50 – 60 років після неї. Україна ж у цьому питанні може змінити хід, тому що вона не може давати росіянам стільки років для того, щоб їх покарати.

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