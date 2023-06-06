Повреждение трубопровода с аммиаком в Харьковской области: показываем на карте, где именно
Россияне нанесли удар по Купянскому району. В результате повреждения получил трубопровод с аммиаком. Рассказываем, где это произошло.
Из-за атаки врага трубопровод разгерметизировался. Местные власти уже развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации.
Читайте также В Харькове раздались взрывы: в ОВА говорят о прилетах в двух районах города
Удар по линии разграничения
В комментарии "Общественному" директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, какова ситуация с утечкой аммиака. Он отметил, что трубопровод повредили неподалеку от населенного пункта Масютовка.
Масютовка расположена на линии столкновения / Скриншот карты Deep State
По его словам, могла произойти утечка до 134 тонн аммиака. Облако могло разнести на расстояние до 2,5 километра. Следует понимать, что именно село расположено на линии столкновения. По состоянию на 22:30, 5 июня угрозы для подконтрольных Украине населенных пунктов нет. Ветер дует в сторону временно оккупированных территорий.Достойно внимания! В этом материале мы рассказывали, что делать во время утечки аммиака.
Где расположен поврежденный трубопровод: смотрите на карте
Что известно о повреждении трубопровода
- Собственно, о самом инциденте глава ОВА сообщил в 21:42. Он отметил, что произошло это в Купянском районе. Также подчеркнул, что на месте работают профильные службы. Пообещал сообщить детали впоследствии.
- Менее чем через час отметил, что замеры в Купянске демонстрируют, что в воздухе отсутствует аммиак. Специалисты отметили, что предварительно опасные вещества не будут распространяться в Купянской области.
- Тогда же сообщил, что замеры продолжаются у приближенных к границе с Россией территорий. Речь идет о населенных пунктах Кучеровка, Синьковка, а также Петропавловка.
- Жителей он призвал сохранять спокойствие. Также попросил доверять информации, сообщаемой официальными источниками. Ситуация, по его словам, контролируется.
- Отметим, что Украина заблокировала аммиакопровод Тольятти-Одесса. Его наше государство готово было разблокировать при условии расширения "зернового соглашения".
- К слову, в соглашении, заключенном в середине мая, речь не шла о аммиакопроводе. Но, учитывая террористические настроения россиян, неудивительно, что они ударили по этому объекту.