Повреждение трубопровода с аммиаком в Харьковской области: показываем на карте, где именно

Россияне нанесли удар по Купянскому району. В результате повреждения получил трубопровод с аммиаком. Рассказываем, где это произошло.

Из-за атаки врага трубопровод разгерметизировался. Местные власти уже развернули Штаб по ликвидации последствий ситуации.

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Удар по линии разграничения

В комментарии "Общественному" директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, какова ситуация с утечкой аммиака. Он отметил, что трубопровод повредили неподалеку от населенного пункта Масютовка.



Масютовка расположена на линии столкновения / Скриншот карты Deep State

По его словам, могла произойти утечка до 134 тонн аммиака. Облако могло разнести на расстояние до 2,5 километра. Следует понимать, что именно село расположено на линии столкновения. По состоянию на 22:30, 5 июня угрозы для подконтрольных Украине населенных пунктов нет. Ветер дует в сторону временно оккупированных территорий.

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Где расположен поврежденный трубопровод: смотрите на карте

Что известно о повреждении трубопровода