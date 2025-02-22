Маск ответил, отключит ли Украине Starlink

Поскольку Украина не хочет подписывать соглашение по редкоземельным металлам, США добавили в свой арсенал еще один аргумент. СМИ сообщили, что Маск может отключить Starlink, критически важный для фронта. Сам Илон Маск ответил, правда ли это.

Три источника Reuters сказали, что Украине могут прекратить доступ к системе спутникового интернета Starlink, который принадлежит SpaceX. Обеими компаниями владеет Илон Маск. 24 Канал передает ответ бизнесмена со ссылкой на пост Маска.

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Будет ли Маск отключать Starlink Украине

Во время своего ответа Маск сосредоточился на критике СМИ, которое сообщило эту новость.

Это неправда,

– коротко ответил он.

А дальше стал возмущаться работниками агентства Reuters. Мол, они врут так же, как и другие СМИ, которые не восхваляют Маска. И прошелся по Associated Press.

"Reuters уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях", – написал миллиардер.

Далее он сделал твит, в котором название Reuters выложено с помощью повторяющихся слов "Ложь".