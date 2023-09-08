Стал соучастником, – эксперт-международник раскритиковал Маска за поддержку России
Миллиардер Илон Маск подтвердил, что не активировал Starlink по просьбе Украины на побережье временно оккупированного Крыма, когда ВСУ совершали атаку морскими дронами по российскому флоту. В то же время и сегодня Starlink активно используются на фронте.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, что спутниковые терминалы Starlink, которые предоставил Илон Маск в начале полномасштабного вторжения России, стали критически важными для Вооруженных Сил Украины. Они дали возможность после того, как страна-агрессор вывела из строя системы связи Украины, продолжать борьбу.
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Имеет контакты с российскими чиновниками
Однако когда Силы обороны начали использовать терминалы для наступательных атак на позиции россиян, Маск решил пересмотреть это решение, считая, что его компания SpaceX не должна участвовать в войне.
Решение Маска в контексте операции ВСУ в Крыму было вызвано его опасением, что Россия применит ядерное оружие в ответ на атаку по ее флоту. Впрочем, опасения Маска по поводу "мини Перл-Харбора", не оправдались.
Однако эта ситуация демонстрирует, что миллиардер намеренно или нет стал соучастником России. К тому же он признал, что с его стороны это были умышленные действия,
– подчеркнул эксперт-международник.
Доказательством этого предположения может служить то, что якобы во время разговора с уже бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калом, Маск признал, что "провел великолепный разговор с Владимиром Путиным". Кроме того, по словам бывшего партнера Рида Хоффмана, миллиардер утверждал, что "Путин хочет мира".
Это означает, что Маск имеет контакты с российскими чиновниками. И тогда возникают вопросы, о чем они говорят, что решают и не предоставляет ли Маск им секретную информацию. И главное – кто он такой и какую роль он играет в российско-украинской войне,
– предположил кандидат политических наук.
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В администрации Байдена удивлены
В США тоже вызывает обеспокоенность эта ситуация. Даже в администрации Джозефа Байдена удивлены, что возникла такая зависимость от частной корпорации, которая может в любой момент свернуть свою деятельность. И это может оставить Вооруженные Силы Украины фактически "слепыми" на поле боя.
Поэтому сейчас наверняка проводится работа с Илоном Маском по этому поводу. Однако, насколько представители власти США будут оказывать влияние на него, трудно спрогнозировать.
"Я не исключаю Илон Маск может отказаться от обслуживания этого региона. И никто не сможет заставить ни его самого, ни его корпорацию не делать этого", – отметил Станислав Желиховский.
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Что этому предшествовало
- В биографической книге, посвященной Илону Маску, журналист Волтер Айзексон рассказал о том, что миллиардер во время войны в Украине (вероятно в 2022 году – 24 Канал) приказал отключить спутниковую систему Starlink у берегов временно оккупированного Крыма. Именно в то время ВСУ осуществляли операцию по применению дронов-камикадзе, которые должны были поразить объекты военно-морского флота России.
- Маск опасался, что атака морских беспилотников может спровоцировать страну-агрессора применить ядерное оружие. Глава Минцифры Михаил Федоров даже лично просил Маска возобновить работу спутниковых терминалов. Однако тот отказал.
- Позже Маск прокомментировал эту историю, подчеркнув, что якобы "указанные регионы (побережье Крымского полуострова – 24 Канал) Starlink не были активированы ". И соответственно его корпорация "ничего не деактивировала".