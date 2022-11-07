Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

Американский предприниматель Илон Маск призвал граждан США голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут завтра, 8 ноября.

Об этом Маск традиционно написал в твиттере, который несколько дней назад купил. Его публикация – это первый случай, когда глава крупной социальной медиаплатформы открыто поддержал определенную политическую партию США.

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Независимо мыслящим избирателям: общая власть сдерживает самые плохие эксцессы обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президент – демократ,

– написал Маск.

Кратко о предстоящих промежуточных выборах в США

Республиканцы могут получить большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах. Предполагается, что этот сценарий будет не очень приятным для Украины.

Республиканцы открыто заявляют о намерениях сократить помощь нашему государству.

По информации The New York Times, Россия активизировала своих ботов, чтобы повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Кремль хочет вывести вперед республиканцев и снизить объемы помощи для Украины.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября побывал с визитом в Киеве. Он пообещал, что США будут поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов в Конгресс США.

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