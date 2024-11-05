В одном из ключевых штатов Маску разрешили выплачивать миллион долларов колеблющимся избирателям

Суд в Филадельфии разрешил Илону Маску ежедневно разыгрывать миллион долларов среди избирателей, которые еще не определились со своим кандидатом. Несмотря на попытки окружного прокурора заблокировать инициативу как незаконную лотерею, судья отклонила иск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В агентстве отметили, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства.

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В каком штате Маску разрешили разыгрывать миллион

Во время слушания в Филадельфии в понедельник, 4 ноября, судья Анджело Фоглиетта отклонил попытку окружного прокурора Ларри Краснера запретить выплаты миллиона от Маска. Прокурор назвал эту программу незаконной лотереей с нечеткими правилами, нарушающей законодательство штата о защите прав потребителей.

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В агентстве отметили, что эта раздача находится в серой зоне избирательного законодательства. В то же время эксперты-юристы имеют разные взгляды относительно возможности нарушения Маском федерального законодательства, запрещая выплаты людям за регистрацию для участия в выборах.

Согласно информации СМИ, Министерство юстиции США предупредило "Американский коалиционный комитет" о том, что раздача денег может быть незаконной по федеральному праву. Однако, пока, федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.

Заметим, что Филадельфия – крупнейший город в Пенсильвании, одном из семи штатов, которые могут существенно повлиять на исход выборов между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Победитель этого штата получит 19 голосов выборщиков, необходимых для достижения общей победы в 270 голосов.

Напомним, что ранее Маск пообещал выплачивали случайному избирателю 1 миллион долларов, если тот проголосует за его петицию о свободе слова и владения оружием, что продлится до выборов президента США. Также он вручил первый чек в размере 1 миллиона долларов.