Масштаб ответа не должен зависеть от масштаба вторжения России, – МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соотносить масштабы вторжения России в Украину с последствиями для Кремля – неправильно. Ответ на агрессию должен быть мощным.

России больше не удастся напасть на Украину в уязвимый момент. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью.

Обратите внимание Мы приветствуем любое посредничество, – Кулеба об участии Эрдогана в переговорах с Россией

Ответ нельзя сравнивать с масштабом агрессии

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что масштабы вторжения и российской агрессии невозможно сравнивать с последствиями. Это может лишь поощрять Кремль к агрессивным действиям.

Любое вторжение любого объема должно получить ответ. Поэтому встать на путь соизмерения размера вторжения до размера ответа – это совершенно неправильный путь. И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь поощрит ее к дальнейшим агрессивным действиям,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не планирует никаких "наступательных операций" на Донбассе. Официальный Киев настаивает на позиции дипломатического урегулирования ситуации.

В то же время Кулеба заявил, что Кремлю не удастся запугать Украину. Кроме того, министр добавил, что Украина знает, где найти оружие для своей защиты.

Угроза полномасштабного российского вторжения: последние новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не будут идти на компромисс с Россией по вопросам расширения НАТО, как того требует Кремль. Дипломат предостерег Москву от агрессии серьезными последствиями. В то же время он не считает целесообразным вводить санкции против России сейчас, поскольку именно они помогают сдерживать агрессию.

В Минобороны Румынии заявили о готовности принимать беженцев в случае полномасштабного вторжения России в Украину. Однако тамошнее правительство не верит в сценарий событий.

В Киев прибыла вторая партия оружия из США, по словам Алексея Резникова, на этот раз Украина получила более 80 тонн оружия.

К теме предлагаем сюжет о возможностях Украины в случае российского наступления: смотрите видео