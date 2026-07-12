Украинские беспилотники уже не просто выполняют боевые задачи – они формируют новую реальность этой войны. Удары операторов Сил обороны заставляют Кремль нервничать, а российского диктатора – перебрасывать самые мощные системы ПВО для прикрытия военных баз, аэродромов и объектов ВПК. Таким образом Украина не только уничтожает важные цели, но и заставляет врага тратить значительные ресурсы на собственную защиту. Это не только наносит противнику потери, но и заставляет его распылять ресурсы, ослабляя оборону на других участках фронта.



Начальник штаба 433 отдельного батальона беспилотных систем 21 армейского корпуса Николай Ревук в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как работает одно из лучших подразделений беспилотных систем, поделился подробностями уникальных операций, особенностями подготовки новобранцев и планами по расширению батальона до полка.

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От передовой до управления одним из лучших подразделений БпС: личный путь в армии

Расскажите о себе и своем пути в армии. Как Вы приняли решение стать военнослужащим и с чего все началось?

Мой военный путь начался в 2015 году после потери близкого мне человека и осознания личной ответственности за защиту государства. Сначала АТО, резервист 95-й бригады, впоследствии на фоне растущей угрозы полномасштабного нападения в 2019 году присоединился к развитию территориальной обороны в Киеве. В то же время учился на офицера в ВИТИ имени Героев Крут.

А с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. За время службы прошел путь от выполнения задач непосредственно на направлениях ведения боевых действий до организации работы штабов двух новосозданных подразделений, которые заняли достойные места в списке лучших.

Сегодня имею честь занимать должность начальника штаба 433 отдельного батальона беспилотных систем 21 армейского корпуса, который впоследствии станет полком.

Какие этапы службы стали определяющими и больше всего повлияли на Ваше становление как военного и руководителя?

Больше всего на меня повлияли первые боевые ротации и опыт работы в условиях постоянной смены обстановки и угроз в первые дни войны, а также героический подвиг нашего народа, вставшего на защиту. Тогда приходит понимание ценности времени, людей, которые не сбежали, не убежали, не спрятались под юбку с бронью, а также ответственности за людей и важности командной работы. Понимаешь и роль, и ценность своего непосредственного командира, от которого часто, по сути, зависит твоя жизнь.

Отдельным этапом стало формирование и развитие двух подразделений беспилотных систем, где приходится сочетать военный опыт, менеджерские качества и современные технологии, а также постоянно заниматься поиском средств для обеспечения боеспособности.

Какие принципы Вы считаете наиболее важными в работе с личным составом?

Основным принципом для меня является личный пример в отношении к каждому военнослужащему.

Защищать свою землю – это не только долг, но и честь! Я стараюсь донести это до своих подчиненных. Важными для меня также являются справедливость, уважение, открытость в общении и готовность говорить людям правду – не только "да", но и "нет".

Люди должны понимать суть и важность поставленной задачи и в то же время чувствовать поддержку командиров. Они должны осознавать, что в случае провала задачи или невыполнения приказа придется отвечать за свои действия. Ведь на войне халатность и пренебрежение служебными обязанностями очень часто стоят человеческих жизней.



Николай Ревук рассказал о работе подразделения беспилотных систем / Фото из личного архива

"Осуществляем аэроразведку и уничтожаем противника": боевая работа 433 отдельного батальона

Расскажите о вашем подразделении. Какие ключевые задачи оно выполняет сегодня на поле боя, с какими БПЛА работаете и какие из них считаете наиболее эффективными?

433 отдельный батальон беспилотных систем выполняет широкий спектр задач с применением современных беспилотных технологий. Наши подразделения проводят аэроразведку, обнаруживают цели, корректируют огонь, а также поражают противника. Прежде всего мы наносим удары по беспилотной составляющей сил противника – местам запуска БПЛА, антеннам, личному составу экипажей, а также по логистическим путям снабжения вражеских сил.

Особенностью батальона является сочетание боевого опыта, технологичности, высокого уровня подготовки личного состава, а также мотивации людей, которые в большинстве своем с нами еще с первых дней и пришли, как и я, добровольно.

Мы работаем с различными типами беспилотных систем в зависимости от поставленных задач. Наиболее эффективны те комплексы, которые обеспечивают оптимальное сочетание дальности, устойчивости к воздействию средств РЭБ и оперативности применения. Среди бомберов отмечу "Вампир", FPV "Blink", ударное крыло Middle Strike "Дартс", которого постоянно не хватает, и, возможно, "Булаву". Из крылатой разведки – Vektor или Domaxa, а также "Валькирия" и "Лелека". Ну и "глаза пехоты" – Mavic и Autel.

Отрасль развивается очень быстро, но у нас долгое время нет стандартных решений для работы на средней дальности. Сейчас вся страна сосредоточена на глубоком и эффектном поражении, тогда как наши потребности остаются менее удовлетворенными. В ВСУ до сих пор нет централизованных поставок ударных крыльев, поэтому "Дартсы", "Блыскавки" и "Булавы" нам часто приходится искать самостоятельно.

Что обеспечивает стабильно высокую результативность военнослужащих подразделения?

Прежде всего, постоянное обучение, обмен боевым опытом, внедрение новых решений и высокая мотивация личного состава.

Успех обеспечивает не отдельная технология, а профессиональная команда. Экипажи, даже находясь на отдыхе, продолжают совершенствовать самолеты и оттачивать навыки пилотирования. У нас действует принцип: если не стреляешь – перезаряжаешь, если не летаешь в БпС – практикуешься.

Сегодня беспилотные системы все чаще выполняют задачи, которые раньше выполняли военнослужащие непосредственно на передовой. Могут ли дроны в будущем частично или полностью заменить человека на поле боя?

Роль беспилотных систем существенно возросла. Они стали неотъемлемой частью современного поля боя и позволили снизить риски для личного состава. В то же время я убежден, что дроны не заменят человека полностью. Окончательные решения, управление и ответственность будут оставаться за военнослужащими.



Подразделение БпС занимается аэроразведкой и ликвидирует врага / Фото из личного архива

"FPV-такси": офицер поделился уникальными операциями подразделения

Можете ли вы привести примеры наиболее успешных или уникальных операций вашего подразделения?

Наши военнослужащие неоднократно обеспечивали обнаружение важных целей противника и способствовали успешным действиям смежных подразделений. Многие результативные операции остаются засекреченными из соображений безопасности, однако могу сказать, что боевые результаты батальона являются весомым вкладом в общее дело обороны государства.

Одним из интересных и эффективных решений, внедренных 5-й ротой и существенно повысивших результативность поражений и сохранивших личный состав, является "FPV-такси". Схема предусматривает использование дронов большего размера в качестве носителя и стартовой площадки для FPV-дронов. Это решение уже получило широкое применение в войсках, однако мы были среди первых, кто его внедрил.

В настоящее время мы также разрабатываем и внедряем собственную автономную систему связи для управления БПЛА, которая менее чувствительна к воздействию вражеских средств РЭБ.

"Главное сохранить боеспособность": расширение до уровня полка создает новые вызовы

Известно, что батальон будет расширен до полка. Что это означает на практике и каким Вы видите дальнейшее развитие вашего подразделения?

Мы видим развитие в направлении увеличения возможностей, внедрения новых технологий, расширения специализации и повышения уровня подготовки личного состава. Расширение до полка, о котором сейчас много говорят, для нас является желательным, но не принципиальным. Главное – сохранить боеспособность, не потерять мотивацию и организационное ядро, то есть "костяк" подразделения, который доказал свою эффективность и способность быстро формировать и вводить в строй новые военные элементы.

Расширение до полка означает не только увеличение численности, но и существенное расширение структуры и появление новых подразделений. Это новые вызовы и новый уровень ответственности.

В то же время это позволит эффективнее выполнять боевые задачи и обеспечит большую автономность в принятии решений, которая уже давно назрела в нашем подразделении. На практике это новые вызовы, к которым мы готовы, ведь это не первая реорганизация и переформатирование.

На пятом году войны в армии уже не должно быть сюрпризов. Я и моя молодая команда, которой я горжусь, готовы прежде всего морально – все остальное – это вопрос времени и труда. Мы начали подготовку заранее, однако в некоторых вопросах возникают трудности. Особенно это касается кадровых решений. Не все люди готовы к командным должностям и к организации штабной работы в подразделениях.

Не все еще понимают, что война – это не только работа на позиции, но и комплекс мероприятий: от планирования и обеспечения до выполнения и обязательного анализа результатов. Моя задача – максимально содействовать и помочь коллегам правильно организовать работу штабов с самого начала.

Какие новые возможности и потенциал откроет такое масштабирование?

Расширение позволит нарастить боевые возможности, улучшить координацию между подразделениями и обеспечить более комплексное применение беспилотных систем.

Также это откроет дополнительные возможности для профессионального развития военнослужащих, которые уже морально и по опыту выросли на своих должностях. Некоторым бойцам, вероятно, потребуется отдых, поэтому появится возможность провести и необходимые кадровые изменения, в частности в отношении тех, кто по разным причинам не справляется со своими обязанностями.

Моя позиция проста – все изменения должны быть к лучшему.

Какие новые вызовы стоят перед Вами как начальником штаба?

Новые кадровые назначения по решению командования 21-го армейского корпуса идут вразрез с нашим видением и предполагают появление новых людей, время на адаптацию и "притирку" в системе.

С определенной осторожностью отношусь к тем случаям, когда людей "поднимают вверх" из-за непригодности на прежней должности или назначают ради получения очередного звания. По моему мнению, это формирует особую категорию приспособленцев, которым не место в армии нового типа.

Из повседневных задач – это организация процессов масштабирования, формирование и обучение новых штабов, обеспечение эффективной системы управления в линейных батальонах, подготовка личного состава и поддержание высокого качества взаимодействия между всеми элементами подразделения.

Наша главная задача – обеспечить, чтобы рост численности сопровождался ростом эффективности без потери боеспособности.



Масштабирование ставит перед подразделением новые вызовы / Фото из личного архива

"Мы ценим мотивированных людей": как происходит адаптация новобранцев

Если говорить об идеальном кандидате в ваше подразделение, кто это? Каким должен быть человек, чтобы успешно работать в сфере беспилотных систем? Какие качества, навыки и черты характера вы цените в первую очередь?

Мы ценим мотивированных людей, готовых учиться и работать в команде. Важны ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость и желание постоянно совершенствоваться.

Предыдущий технический, игровой опыт является преимуществом, но главное – мотивация и готовность работать на результат.

Как происходит адаптация новобранцев после прибытия в подразделение?

По прибытии в подразделение военнослужащие проходят адаптационный период, тестирование и в целом знакомятся с особенностями службы на базе полигона и 4-й роты. Отдельно хочу отметить командование, а также сержантов-инструкторов и то внимание, которое командование 21-го армейского корпуса уделяет подготовке личного состава.

Благодаря поддержке командования 21-го армейского корпуса на базе 4-й роты мы создали собственный учебный центр, где новобранцы проходят дополнительную подготовку по направлениям БпАК и НРК, а также работают под руководством более опытных побратимов.

Сколько времени проходит до первого выхода в боевые условия?

Сроки зависят от специальности и уровня подготовки человека. Наша задача – не торопиться, а качественно подготовить военнослужащего к выполнению боевых задач. Как правило, это занимает до 3 месяцев.