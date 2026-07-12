Українські безпілотники вже не просто виконують бойові завдання – вони формують нову реальність цієї війни. Удари операторів Сил оборони змушують Кремль нервувати, а російського диктатора – перекидати найпотужніші системи ППО для прикриття військових баз, аеродромів і об'єктів ВПК. Таким чином Україна не лише знищує важливі цілі, а й змушує ворога витрачати значні ресурси на власний захист. Це не лише завдає противнику втрат, а й змушує його розпорошувати ресурси, послаблюючи оборону на інших ділянках фронту.



Начальник штабу 433 окремого батальйону безпілотних систем 21 армійського корпусу Микола Ревук в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як працює один із найкращих підрозділів безпілотних систем, поділився деталями унікальних операцій, особливостями підготовки новобранців і планами щодо масштабування батальйону до полку.

Дивіться також Сигнали тривожні: росіяни експериментують, атакуючи Харків FPV-дронами на оптоволокні

Від передової до управління одним із кращих підрозділів БпС: особистий шлях у війську

Розкажіть про себе та свій шлях у війську. Як Ви ухвалили рішення стати військовослужбовцем і з чого все почалося?

Мій військовий шлях розпочався у 2015 році після втрати близької мені людини та усвідомлення особистої відповідальності за захист держави. Спочатку АТО, резервіст 95-ї бригади, згодом на тлі зростання загрози повномасштабного нападу у 2019 році долучився до розвитку територіальної оборони в Києві. Водночас навчався на офіцера у ВІТІ імені Героїв Крут.

А з перших днів повномасштабної війни став до лав Збройних Сил України. За час служби пройшов шлях від виконання бойових завдань безпосередньо на напрямках ведення бойових дій до організації роботи штабів двох новостворених підрозділів, які зайняли гідні місця в переліку кращих.

Сьогодні маю честь обіймати посаду начальника штабу 433 окремого батальйону безпілотних систем 21 армійського корпусу, який згодом стане полком.

Які етапи служби стали визначальними та найбільше вплинули на формування Вас як військового та керівника?

Найбільше на мене вплинули перші бойові ротації та досвід роботи в умовах постійної зміни обстановки й загроз у перші дні війни, а також героїчний чин нашого народу, який став на захист. Тоді приходить розуміння цінності часу, людей, які не втекли, не побігли, не сховалися під спідницю за бронями, а також відповідальності за людей і важливості командної роботи. Розумієш і роль, і цінність свого безпосереднього командира, від якого часто, по суті, залежить твоє життя.

Окремим етапом стало формування і розвиток двох підрозділів безпілотних систем, де доводиться поєднувати військовий досвід, менеджерські якості та сучасні технології, а також постійно займатися пошуком коштів для забезпечення боєздатності.

Які принципи Ви вважаєте найважливішими у роботі з особовим складом?

Основним принципом для мене є особистий приклад у ставленні до кожного військовослужбовця.

Боронити свою землю – це не лише обов'язок, а і честь! Я намагаюсь донести це до своїх підлеглих. Важливими для мене також є справедливість, повага, відкритість у спілкуванні та готовність говорити людям правду – не лише "так", але і "ні".

Люди повинні розуміти суть і важливість поставленого завдання, й разом із тим відчувати підтримку командирів. Вони мають усвідомлювати, що в разі провалу завдання чи не виконання наказу доведеться відповідати за свої дії. Адже на війні недбалість і нехтування службовими обов'язками дуже часто коштують людського життя.



Микола Ревук розповів про роботу підрозділу безпілотних систем / Фото з особистого архіву

"Здійснюємо аеророзвідку та ліквідовуємо противника": бойова робота 433 окремого батальйону

Розкажіть про ваш підрозділ. Які ключові завдання він виконує сьогодні на полі бою, з якими БпЛА працюєте та які з них вважаєте найефективнішими?

433 окремий батальйон безпілотних систем виконує широкий спектр завдань із застосуванням сучасних безпілотних технологій. Наші підрозділи здійснюють аеророзвідку, виявляють цілі, коригують вогонь, а також уражують противника. Насамперед працюємо по безпілотній компоненті сил противника – місцях запуску БпЛА, антенах, особовому складу екіпажів, а також по логістичних шляхах забезпечення ворожих сил.

Особливістю батальйону є поєднання бойового досвіду, технологічності, високого рівня підготовки особового складу, а також мотивації людей, які здебільшого з нами ще з перших днів і прийшли, як і я, добровільно.

Ми працюємо з різними типами безпілотних систем залежно від поставлених завдань. Найефективнішими є ті комплекси, які забезпечують оптимальне поєднання дальності, стійкості до впливу засобів РЕБ та оперативності застосування. Серед бомберів відзначу "Вампір", FPV "Blink", ударне крило Middle Strike "Дартс", якого постійно не вистачає, і, можливо, "Булаву". З крилатої розвідки – Vektor або Domaxa, а також "Валькірія" і "Лелека". Ну і "очі піхоти" – Mavic та Autel.

Галузь розвивається дуже швидко, але ми довгий час не маємо стандартних рішень для роботи на середній дальності. Наразі вся країна зосереджена на глибокому та ефектному ураженні, тоді як наші потреби залишаються менш закритими. У ЗСУ досі немає централізованого постачання ударних крил, тому "Дартси", "Блискавки" та "Булави" нам часто доводиться шукати самостійно.

Що забезпечує стабільно високу результативність військовослужбовців підрозділу?

Насамперед постійне навчання, обмін бойовим досвідом, впровадження нових рішень і висока мотивація особового складу.

Успіх забезпечує не окрема технологія, а професійна команда. Екіпажі, навіть перебуваючи на відпочинку, продовжують удосконалювати борти та відпрацьовувати навички пілотування. У нас діє принцип: якщо не стріляєш – перезаряджаєш, якщо не літаєш у БпС – практикуєшся.

Сьогодні безпілотні системи дедалі частіше виконують завдання, які раніше виконували військовослужбовці безпосередньо на передовій. Чи можуть дрони в майбутньому частково або повністю замінити людину на полі бою?

Роль безпілотних систем суттєво зросла. Вони стали невіддільною частиною сучасного поля бою та дозволили зменшувати ризики для особового складу. Водночас я переконаний, що дрони не замінять людину повністю. Остаточні рішення, управління та відповідальність залишатимуться за військовослужбовцями.



Підрозділ БпС займається аеророзвідкою та ліквідовує ворога / Фото з особистого архіву

"FPV-таксі": офіцер поділився унікальними операціями підрозділу

Чи можете поділитися прикладами найбільш успішних або унікальних операцій вашого підрозділу?

Наші військовослужбовці неодноразово забезпечували виявлення важливих цілей противника та сприяли успішним діям суміжних підрозділів. Багато результативних операцій залишаються непублічними з міркувань безпеки, однак можу сказати, що бойові результати батальйону є вагомим внеском у загальну справу оборони держави.

Одним із цікавих і ефективних рішень, яке впровадила 5-та рота та яке суттєво покращило результативність уражень й зберегло особовий склад, є "FPV-таксі". Схема передбачає застосування дронів більшого розміру як носія та стартового майданчика для FPV-дронів. Це рішення вже отримало широке застосування у військах, однак ми були серед перших, хто його впровадив.

Наразі ми також розробляємо та впроваджуємо власну автономну систему зв'язку для керування БпЛА, яка є менш чутливою до впливу ворожих засобів РЕБ.

"Головне зберегти боєздатність": розширення до рівня полку створює нові виклики

Відомо, що батальйон розширюватиметься до полку. Що це означає на практиці та яким Ви бачите подальший розвиток вашого підрозділу?

Ми бачимо розвиток у напрямку збільшення спроможностей, впровадження нових технологій, розширення спеціалізації та підвищення рівня підготовки особового складу. Розширення до полку, про яке зараз багато говорять, для нас є бажаним, але не принциповим. Головне – зберегти боєздатність, не втратити мотивацію та організаційне ядро, тобто "кістяк" підрозділу, який довів свою ефективність і здатність швидко формувати та вводити в стрій нові військові елементи.

Масштабування до полку означає не лише збільшення чисельності, а й суттєве розширення структури та появу нових підрозділів. Це нові виклики та новий рівень відповідальності.

Водночас це дасть змогу ефективніше виконувати бойові завдання та забезпечить більшу автономність у прийнятті рішень, яка вже давно назріла в нашому підрозділі. На практиці це нові виклики, до яких ми готові, адже це не перша реорганізація та переформатування.

На 5-му році війни в армії вже не повинно бути сюрпризів. Я та моя молода команда, якою я пишаюся, готові насамперед морально – усе інше це питання часу і праці. Ми почали підготовку заздалегідь, однак у деяких питаннях є труднощі. Особливо це стосується кадрових рішень. Не всі люди готові до командних посад і до організації штабної роботи в підрозділах.

Не всі ще розуміють, що війна – це не лише робота на позиції, а й комплекс заходів: від планування і забезпечення до виконання та обов'язкового аналізу результатів. Моє завдання – максимально сприяти й допомогти колегам правильно організувати роботу штабів із самого початку.

Які нові можливості та спроможності відкриє таке масштабування?

Розширення дозволить наростити бойові спроможності, покращити координацію між підрозділами та забезпечити більш комплексне застосування безпілотних систем.

Також це відкриє додаткові можливості для професійного розвитку військовослужбовців, які вже морально та за досвідом виросли у своїх посадах. Окремі бійці, ймовірно, потребують відпочинку, тому з'явиться можливість провести й необхідні кадрові зміни, зокрема щодо тих, хто з різних причин не справляється зі своїми обов'язками.

Моя позиція проста – усі зміни мають бути на краще.

Які нові виклики постають перед Вами як начальником штабу?

Нові кадрові призначення за рішенням командування 21-го армійського корпусу йдуть всупереч із нашим баченням й передбачають появу нових людей, час на адаптацію та "притирання" в системі.

З певним застереженням ставлюся до тих випадків, коли людей "піднімають угору" через непридатність на попередньому місці або призначають заради отримання чергового звання. На мою думку, це формує особливу категорію пристосуванців, яким не місце в армії нового типу.

З повсякденних завдань – це організація процесів масштабування, формування та навчання нових штабів, забезпечення ефективної системи управління в лінійних батальйонах, підготовка особового складу та збереження високої якості взаємодії між усіма елементами підрозділу.

Наше головне завдання – забезпечити, щоб зростання чисельності супроводжувалося зростанням ефективності без втрати боєздатності.



Масштабування ставить перед підрозділом нові виклики / Фото з особистого архіву

"Ми цінуємо вмотивованих людей": як відбувається адаптація новобранців

Якщо говорити про ідеального кандидата до вашого підрозділу, хто це? Якою має бути людина, щоб успішно працювати у сфері безпілотних систем? Які якості, навички та риси характеру Ви цінуєте насамперед?

Ми цінуємо мотивованих людей, які готові навчатися та працювати в команді. Важливими є відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість та бажання постійно вдосконалюватися.

Попередній технічний, ігровий досвід є перевагою, але головне – мотивація та готовність працювати на результат.

Як відбувається адаптація новобранців після прибуття до підрозділу?

Після прибуття до підрозділу військовослужбовці проходять адаптаційний період, тестування та загалом ознайомлюються з особливостями служби на базі полігону і 4-ї роти. Окремо хочу відзначити командування, а також сержантів-інструкторів і ту увагу, яку командування 21-го армійського корпусу приділяє підготовці особового складу.

Завдяки підтримці командування 21-го армійського корпусу на базі 4-ї роти ми створили власний навчальний центр, де новобранці проходять додаткову підготовку за напрямами БпАК та НРК, а також працюють під керівництвом більш досвідчених побратимів.

Скільки часу проходить до першої роботи в бойових умовах?

Терміни залежать від спеціальності та рівня підготовки людини. Наше завдання – не поспішати, а якісно підготувати військовослужбовця до виконання бойових завдань. Як правило, це займає до 3 місяців.