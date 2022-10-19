Масштабная тревога в Украине: сообщают о взрывах в Киеве и Прикарпатье

Во время воздушной тревоги 19 октября в Киеве и Ивано-Франковской области слышны взрывы. Перед этим сирены звучали по всей Украине.

О громких звуках сообщают местные жители. Вероятно, работает ПВО. В частности, об этом написал активист Сергей Стерненко.

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СМИ также сообщают об уничтожении не менее 5 вражеских ракет возле Киева. Ранее о работе ПВО в Киевской области информировал глава местной ОВ Алексей Кулеба.

Взрывы на Прикарпатье и в Чернигове

В телеграм-канале Monitor утверждают, что в Ивано-Франковской области есть попадания. Однако официальных подтверждений не последовало. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что официальную информацию предоставят впоследствии.

Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии,

– написала Онищук.

Кроме того, по информации "Суспільного", взрывы раздаются и в Чернигове.

Воздушная тревога была по всей Украине

Около 13:30 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма. Однако через час в южных и восточных областях последовали отбои.

Власти призвали людей оставаться в укрытиях, а также не выкладывать в сеть фото и видео взрывов или "прилетов".

Предыдущие ракетные удары по Украине

Россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине 18 октября. Атаковали энергетическую инфраструктуру. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области.

В Киеве оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе. Были жертвы и пострадавшие сотрудники энергетического предприятия.

В Житомире на несколько часов пропали электроэнергия и водоснабжение. Их восстановили, но жителям сообщили о возможных отключениях света, чтобы починить последствия атаки.

Также россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из разного оружия. Накрыли огнем два района: Криворожский и Никопольский. Попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Были серьезные разрушения.

Серкретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что у Путина изменились стратегия и тактика в войне против Украины. Однако украинцев уже не испугать ракетными обстрелами. Российский диктатор столкнется с последствиями усиления атак по гражданским объектам.

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