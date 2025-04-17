В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: взлетал МиГ-31К
- 17 апреля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал".
- Воздушная тревога была отменена в 14:00 без пусков ракет.
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу днем 17 апреля. Все из-за взлета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Что известно об истребителях МиГ-31К, которые Россия подняла в воздух 17 апреля
Какова причина тревоги
В 13:40 во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,
– говорится в сообщении.
Чуть позже мониторинговые сообщества сообщили о взлете еще одного самолета МиГ-31К из Астрахани.
Уже в 14:00 объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, обошлось без пусков ракет.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.
Напомним, что российский МиГ-31К представляет серьезную угрозу для Украины, поскольку способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую трудно перехватить украинскими системами ПВО. Оккупанты уже неоднократно использовали эти ракеты для ударов по территории нашей страны.