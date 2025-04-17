В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: взлетал МиГ-31К

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу днем 17 апреля. Все из-за взлета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Какова причина тревоги

В 13:40 во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– говорится в сообщении.

Чуть позже мониторинговые сообщества сообщили о взлете еще одного самолета МиГ-31К из Астрахани.

Уже в 14:00 объявили отбой воздушной тревоги. К счастью, обошлось без пусков ракет.

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Напомним, что российский МиГ-31К представляет серьезную угрозу для Украины, поскольку способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", которую трудно перехватить украинскими системами ПВО. Оккупанты уже неоднократно использовали эти ракеты для ударов по территории нашей страны.