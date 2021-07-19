Масштабное ДТП во Львове: столкнулись сразу 6 автомобилей – фото

19 июля 2021 , 16:01
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Источник:

Патрульная полиция Львовщины

Во Львове на перекрестке улиц Стрыйская – Научная 19 июля произошла масштабная авария. Там столкнулись сразу 6 автомобилей. Сейчас движение по этому участку дороги временно затруднено.

Предварительно известно, что в ДТП пострадал лишь один человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.

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Во Львове произошло ДТП с участием 6 автомобилей

  • В Патрульной полиции рассказали, что 19 июля на перекрестке улиц Стрыйская – Научная столкнулись 6 автомобилей.
  • На фото, которые опубликовали правоохранители, видно, что авария произошла с участием автомобилей Renault, Opel Vivaro, ЗАЗ, KIA и областной маршрутки № 287.
  • По предварительной информации, в результате ДТП пострадал лишь один человек.
  • Сейчас движение по этому участку дороги затруднено, поэтому правоохранители призывают водителей учитывать это, отправляясь в поездку.
  • На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Смотрите фото с места аварии / Фото Патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"

 

Заметьте! На Львовщине, на дороге Перемышляны – Дунаев, 19 июля произошла смертельная ДТП – водитель Opel Vivaro вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии он умер, а 26-летняя пассажирка автомобиля попала в больницу.
Автор: Ольга Котів