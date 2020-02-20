Масштабное ДТП в Канаде: на трассе столкнулись более 200 автомобилей, есть жертвы – фото, видео
Более 200 автомобилей 20 февраля попали в огромное ДТП в Канаде близ города Монреаль. Уже известно о 2 погибших и не менее 90 травмированных людей. Повреждены примерно 100 легковых авто и 12 грузовиков.
Предварительно причиной аварии называют внезапное изменение погоды, об этом сообщили в CBC News. Якобы мощная метель неожиданно снизила видимость на трассе к нулю.
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Что известно о масштабной автомобильной аварии в Канаде 20 февраля
- Более 200 автомобилей считают участниками ДТП.
- Более 100 легковушек и 12 грузовиков были повреждены.
- Власти сообщили о двух погибших.
- Известно, что 90 человек получили травмы, из которых 30 – умеренно тяжелые.
- Все пострадавшие уже в больницах.
- 10-километровый отрезок трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады Монреаля закрыт для движения.
Смотрите фото с места гигантской аварии в Канаде (Radio-Canada):
Видео с места аварии публикуют в соцсетях:
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