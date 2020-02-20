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      Масштабное ДТП в Канаде: на трассе столкнулись более 200 автомобилей, есть жертвы – фото, видео

      - Читати новину українською
      В масштабное ДТП в Канаде попали более 200 автомоблей / CBC

      Более 200 автомобилей 20 февраля попали в огромное ДТП в Канаде близ города Монреаль. Уже известно о 2 погибших и не менее 90 травмированных людей. Повреждены примерно 100 легковых авто и 12 грузовиков.

      Предварительно причиной аварии называют внезапное изменение погоды, об этом сообщили в CBC News. Якобы мощная метель неожиданно снизила видимость на трассе к нулю. 

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      Что известно о масштабной автомобильной аварии в Канаде 20 февраля

      • Более 200 автомобилей считают участниками ДТП.
      • Более 100 легковушек и 12 грузовиков были повреждены. 
      • Власти сообщили о двух погибших. 
      • Известно, что 90 человек получили травмы, из которых 30 – умеренно тяжелые.
      • Все пострадавшие уже в больницах.
      • 10-километровый отрезок трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады Монреаля закрыт для движения. 

      Смотрите фото с места гигантской аварии в Канаде (Radio-Canada):

       

       

      Видео с места аварии публикуют в соцсетях: 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Аварии и ДТП Постраждалі Авто Жертвы Канада
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