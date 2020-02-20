Масштабное ДТП в Канаде: на трассе столкнулись более 200 автомобилей, есть жертвы – фото, видео

В масштабное ДТП в Канаде попали более 200 автомоблей / CBC

Более 200 автомобилей 20 февраля попали в огромное ДТП в Канаде близ города Монреаль. Уже известно о 2 погибших и не менее 90 травмированных людей. Повреждены примерно 100 легковых авто и 12 грузовиков.