Масштабные наводнения накрыли часть Бразилии: пришлось эвакуировать 11 тысяч человек

Сильные дожди и ливни повлекли за собой мощные наводнения на северо-востоке Бразилии. В штате Баия пришлось временно переселить 11 тысяч человек. Власть пытается помочь тем людям, у которых нет альтернативного жилья.

Ливни унесли жизни 17 человек с ноября. Последняя жертва стихии была 23 декабря.

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В штате Баия проводят операцию по спасению

Мощные дожди обрушились на 19 городов. Более 11 тысяч жителей были вынуждены временно переселиться. Власти Байи начали операцию по спасению: привлекли самолеты и специальное оборудование.

Мы полностью мобилизованы, принимаем все меры для обеспечения необходимой поддержки пострадавшим от сильных дождей, которые обрушились на Баию в это Рождество,

– сказал в видеообращении губернатор штата Руи Коста.

17 дорог в штате заблокированы или затоплены. Некоторые из автодорог просто завалило из-за оползней.

По словам местных властей, количество осадков в декабре в столице Баии Сальвадоре до 24 декабря составило 250 миллиметров, что в 5 раз превышает исторический средний показатель.

Больше всего пострадал штат Баия / Фото AFP

Смотрите видео ужасного наводнения в Бразилии / Видео из твиттера:

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