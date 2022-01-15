Масштабный пожар в Одесской области: горит территория национального парка

15 января 2022 , 17:07
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Источник:

телеграм-канал "Новости Одесса"

В Одесской области вспыхнул масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

На месте пожара работают пожарные и спасатели. Однако погода осложняет борьбу со стихией.

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Огонь охватил большую территорию

Причины возгорания пока неизвестны. По данным местных телеграм-каналов, огонь охватил около 5 гектаров и продолжает стремительно распространяться. В сети обнародовали видео пожара.

Тушение огня, кроме сильного ветра, затрудняет отсутствие проезда к территории, где возник пожар.

Пожар в национальном парке Одесской области: смотрите видео

 

Последние громкие случаи пожаров в Украине

  • В Харькове 11 января возник пожар на территории Благовещенского собора. Огонь охватил здание у храма. К счастью, никто не пострадал.
  • В городе Бородянка под Киевом 13 января вспыхнул масштабный пожар на складах с шинами. Огонь охватил 1 500 квадратных метров. Пожар также обошелся без пострадавших и жертв.
  • В тот же день в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина произошел пожар. Из-за этого эвакуировали студентов.
Автор: Іван Магуряк