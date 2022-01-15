Масштабный пожар в Одесской области: горит территория национального парка

В Одесской области вспыхнул масштабный пожар на территории Нижнеднестровского национального природного парка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

На месте пожара работают пожарные и спасатели. Однако погода осложняет борьбу со стихией.

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Огонь охватил большую территорию

Причины возгорания пока неизвестны. По данным местных телеграм-каналов, огонь охватил около 5 гектаров и продолжает стремительно распространяться. В сети обнародовали видео пожара.

Тушение огня, кроме сильного ветра, затрудняет отсутствие проезда к территории, где возник пожар.

Пожар в национальном парке Одесской области: смотрите видео

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