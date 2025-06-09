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24 Канал Новости Украины Украину массированно атаковали ракеты различных видов и много БпЛА: что известно о последствиях
9 июня, 05:12
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Украину массированно атаковали ракеты различных видов и много БпЛА: что известно о последствиях

Олесь Друкач

Комбинированный воздушный удар нанесла по Украине российская армия ночью 9 июня. Враг применил дроны-камикадзе, крылатые ракеты с воздуха и с моря, а также и баллистическое вооружение.

Под наибольшим ударом этой ночью оказалась Ровненская область. 24 Канал собрал, что известно о последствиях массированной воздушной атаки врага по состоянию на данный момент. 

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Что известно о последствиях массированного комбинированного обстрела на Украину 9 июня

04:56, 09 июня

Атака на Ровенскую область

Несколько десятков ударных БпЛА, также, вероятно, "Кинжалы", и, что уже известно, крылатые ракеты с Ту-96МС враг направил на Ровенскую область.

Под атакой был в основном город Дубно.

В течение всей ночи почти с начала суток и до 5 утра атака продолжалась, и даже по состоянию на это время еще не закончилась. Воздушная тревога также актуальна – во всей Украине.

03:15, 09 июня

Баллистика из Брянска

Воздушные силы несколько раз сообщали о пусках баллистических ракет с территории Брянской области России. Мониторы насчитали их не менее 16. Однако сообщений о взрывах или прилетах не было.

Мониторы впоследствии предположили, что все или большинство этих пусков были имитационными или действием средств радиоэлектронной борьбы.

03:00, 09 июня

Пуски "Кинжалов"

Мониторы пишут, МиГ-31К в воздухе и запустил "Кинжалы".

02:19, 09 июня

Ту-95 запустили ракеты

Мониторы сообщили, что Ту-95МС совершили пусковые маневры. Итак, до часа времени, если пуски не были имитационными, крылатые ракеты прилетят к нашему воздушному пространству.

02:05, 09 июня

Ту-22М3 отстрелялись ракетами

Около 2 ночи враг применил, по информации мониторинговых сообществ, несколько ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3, прилетевших в акватории Черного моря. Вероятно, цели были также надводные.

00:30, 09 июня

Начало атаки

Около полуночи на 9 июня мониторы сообщили о вылете нескольких бортов Ту-95МС, а чуть позже – о взлете Ту-22М3.

Также известно, что в море находятся несколько носителей крылатых ракет "Калибр", по меньшей мере три.

Есть и угроза баллистики и атаки с МиГ-31К "Кинжалами".

Тем временем продолжается крайне массированный налет ударных БпЛА врага – воздушная тревога объявлена почти по всей Украине.

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