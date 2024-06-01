На Прикарпатье враг атаковал объект энергетической инфраструктуры

Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, на Прикарпатье под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.

Враг атаковал энергетические объекты в 5 областях. В частности, было неспокойно и в Ивано-Франковской области.

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Вспыхнул пожар

В Ивано-Франковской ОВА отметили, что целью врага был объект энергетической инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки возник пожар. К его ликвидации было привлечено 101 огнеборец и 33 единицы техники.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук выразила слова благодарности нашим спасателям. Она также подчеркнула, что враг – коварный. Она призвала не игнорировать воздушные тревоги и не пренебрегать собственной безопасностью, ведь обычно осторожность может сохранить жизнь.

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