В ночь на 12 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Враг цинично заявил, что целью стали военные объекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

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Что в России говорят об атаке на Украину?

В ночь на 12 июля российская армия запустила по Украине 597 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов. Кроме того, враг использовал 26 крылатых ракет Х-101. Большинство целей атаковали Запад Украины.

В минобороны России в конце концов отчитались о своей атаке. Там утверждают, что нанесли удар "высокоточным оружием" и ударными беспилотниками по "предприятиям военно-промышленного комплекса", а также инфраструктуре аэродрома. Оккупанты подтвердили, что целились по Львову, Харькову и Луцку.

Враг заявил, мол, цель удара достигнута, а все предназначенные объекты поражены.

Однако, похоже, что и на этот раз "целью удара" стали гражданские украинцы. В частности, в Черновцах в результате атаки погибли два человекаработник Снятинского горсовета и заведующая аптекой. Во Львове пострадали 9 человек. Повреждены 42 дома, корпуса "Львовской Политехники", а также помещения суда, завод "Электрон" и 15 бизнесов.