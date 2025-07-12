Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.

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Що у Росії кажуть про атаку на Україну?

У ніч проти 12 липня російська армія запустила по Україні 597 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів. Крім того, ворог використав 26 крилатих ракет Х-101. Більшість цілей атакували Захід України.

У міноборони Росії зрештою відзвітували про свою атаку. Там стверджують, що завдали удару "високоточною зброєю" та ударними безпілотниками по "підприємствах військово-промислового комплексу", а також інфраструктурі аеродрому. Окупанти підтвердили, що цілилися по Львову, Харкову та Луцьку.

Ворог заявив, мовляв, мета удару досягнуто, а усі призначені об'єкти вражені.

Проте, схоже, що і цього разу "метою удару" стали цивільні українці. Зокрема, у Чернівцях внаслідок атаки загинуло дві людини: працівник Снятинської міськради та завідувачка аптеки. У Львові постраждали 9 людей. Пошкоджено 42 будинки, корпуси "Львівської Політехніки", а також приміщення суду, завод "Електрон" і 15 бізнесів.