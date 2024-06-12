"Наши защитники неба сработали эффективно": Зеленский отреагировал на ночной комбинированный удар
Источник:Владимир Зеленьский
Российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Украине в ночь на 12 июня. На очередную атаку россиян уже отреагировал Владимир Зеленский.
Украинские защитники эффективно отразили очередную комбинированную атаку российских оккупантов, которые запустили ракеты и беспилотники по территории страны. В результате защитники неба сбили 5 вражеских ракет и более 20 БпЛА.
Смотрите также У Байдена официально подтвердили встречу президентов США и Украины: где и когда она будет
Зеленский поблагодарил партнеров за усиление ПВО Украины
Именно такой результат в защите жизни может быть нашим ежедневным достижением, если будем иметь достаточное количество инструментов для отражения террористических ударов,
– отметил он.
Зеленский выразил благодарность всем международным партнерам, которые понимают необходимость усиления украинской обороны и работают вместе с украинской властью для укрепления устойчивости Украины.
Ликвидация последствий вражеской атаки / Фото ГСЧС Украины
Особую благодарность президент выразил воинам мобильных огневых групп, Воздушным силам Украины и всем подразделениям ПВО за их преданную службу.
"Работаем для того, чтобы дать больше силы и возможностей для вашей работы, которая спасает и защищает наших людей", – резюмировал Зеленский.
Какие последствия ночной комбинированной атаки на Киев
- Основной целью российских атак в ночь на 12 июня стали Киев и область. Враг нанес удар по региону ракетами и беспилотниками, а отражение атаки продолжалось почти два часа.
- В области зафиксировано повреждение нескольких объектов в результате падения обломков. К счастью, жилые дома и объекты критической инфраструктуры не пострадали.
- Также есть сообщение об одном пострадавшем в результате атаки – он получил резаную рану ноги. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.