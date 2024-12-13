На Тернопольщине без света остались 50% потребителей: изменены графики отключений

Россия массированно атаковала Украину различными видами вооружений 13 декабря. Под прицелом снова была энергетическая инфраструктура.

На Тернопольщине изменили графики отключений света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Тернопольоблэнерго".

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50% области без света

Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно.

Это означает, что было отключено 50% потребителей области. Кроме этого, стало также известно об изменении графиков отключений света.

Отключения планируют в следующие часы:

06:00-10:00 3 очередь

07:40-11:00 2 очередь

08:00-12:00 1 очередь

11:00-14:00 5 очередь

12:00-15:00 6 очередь

14:00-17:00 4 очередь

15:00-18:00 3 очередь

17:00-19:00 2 очередь

18:00-21:00 1 очередь

Россия массированно атаковала Украину различными видами ракет. В частности, были пуски "Кинжалов". Они представляли угрозу для западных областей. Также Россия поднимала в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95 и осуществляла из них пуски ракет.