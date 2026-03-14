"Шахед" упал в 30 метрах от мобильной огневой группы: видео жуткого момента

14 марта Россия снова массированно атаковала Украину, выпустив по ней почти 500 ракет и дронов. Большинство вражеских целей удалось сбить благодаря неутомимой работе противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп.

Так, кадрами работы мобильной огневой группы во время отражения массированной атаки поделились в ГПСУ. Зафиксированный на видео момент в очередной раз напоминает о том, какой тяжелый и опасный труд ложится на плечи защитников неба.

Как пограничники уничтожали "Шахеды"?

Один из "Шахедов", которые Россия запустила этой ночью, был сбит пограничниками на Северо-Слобожанском направлении.

На обнародованном видео слышны радостные возгласы экипажа мобильной огневой группы после того, как им удалось "подстрелить" вражеский дрон.

"Шахед" упал всего лишь в 30 метрах от защитников. Ударной волной одного бойца из мобильной огневой группы отбросило из машины. К счастью, все остались живы.

Момент сбития и падения "Шахеда": смотрите видео

Напомним, что ночью Россия запустила 498 средств воздушного нападения: 68 ракет различных типов и 430 ударных БПЛА, около 250 из них – "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить 58 ракет и 402 беспилотники различных типов.

