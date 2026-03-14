"Шахед" упал в 30 метрах от мобильной огневой группы: видео жуткого момента
- Россия выпустила почти 500 ракет и дронов по Украине, большинство из которых сбила противовоздушная оборона.
- Один из "Шахедов" был сбит пограничниками на Северо-Слобожанском направлении.
- Дрон упал в 30 метрах от мобильной огневой группы.
14 марта Россия снова массированно атаковала Украину, выпустив по ней почти 500 ракет и дронов. Большинство вражеских целей удалось сбить благодаря неутомимой работе противовоздушной обороны, в частности мобильных огневых групп.
Так, кадрами работы мобильной огневой группы во время отражения массированной атаки поделились в ГПСУ. Зафиксированный на видео момент в очередной раз напоминает о том, какой тяжелый и опасный труд ложится на плечи защитников неба.
Как пограничники уничтожали "Шахеды"?
Один из "Шахедов", которые Россия запустила этой ночью, был сбит пограничниками на Северо-Слобожанском направлении.
На обнародованном видео слышны радостные возгласы экипажа мобильной огневой группы после того, как им удалось "подстрелить" вражеский дрон.
"Шахед" упал всего лишь в 30 метрах от защитников. Ударной волной одного бойца из мобильной огневой группы отбросило из машины. К счастью, все остались живы.
Момент сбития и падения "Шахеда": смотрите видео
Напомним, что ночью Россия запустила 498 средств воздушного нападения: 68 ракет различных типов и 430 ударных БПЛА, около 250 из них – "Шахеды". Силам ПВО удалось обезвредить 58 ракет и 402 беспилотники различных типов.
Что известно о массированной атаке 14 марта?
- В Воздушных силах рассказали, что силы ПВО по максимуму отработали по крылатым ракетам. Все 49 снарядов, запущенных врагом, были сбиты.
- К сожалению, не обошлось без прилетов. Произошло попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков БПЛА на 7 локациях.
- Последствия массированного удара зафиксированы в Киевской области, на Сумщине, Харьковщине, Днепровщине и Николаевщине. Основной целью этой атаки была энергетика Киевской области. Враг целился по Трипольской ТЭС и подстанции в селе Наливайковка.
- На Киевщине погибли четыре человека, трое из них – в Броварах.
- В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах Киевской области без тепла остались в целом 4600 абонентов. Энергетики работают над восстановлением.
- Также, кроме энергетики, противник атаковал железную дорогу. Вражеский дрон попал по пригородному поезду на Харьковщине, два человека пострадали.